Homem é preso após furtar R$ 1 milhão em joias dentro de condomínios em Feira de Santana

Suspeito foi localizado em Aracaju

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 17:29

Homem já havia confessado ter cometido os furtos
Homem já havia confessado ter cometido os furtos Crédito: Divulgação

Um homem suspeito de realizar diversos furtos em condomínios em Feira de Santana foi preso em Aracaju. A informação foi divulgada pela Polícia Civil nesta sexta-feira (5). Ele já havia confessado ter cometido os crimes, em julho, mas fugiu da Bahia, sendo localizado no estado vizinho. 

O pedido de prisão preventiva foi representado pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Feira de Santana há dois meses. Na época, o homem foi conduzido à unidade, onde confessou a prática de diversos furtos no bairro SIM. Entre os itens furtados estão relógios, joias e dólares. O prejuízo estimado é de R$ 1 milhão. O suspeito declarou ter vendido os bens furtados por aproximadamente R$ 200 mil em Aracaju.

A unidade policial solicitou a prisão preventiva, deferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana. Antes do cumprimento do mandado, no entanto, ele fugiu para a capital sergipana, onde continuou a praticar delitos semelhantes, conforme apurado pela Polícia Civil de Sergipe. 

O suspeito será trazido para Feira de Santana. As investigações seguem sendo realizadas pelas polícias dos dois estados para identificar os receptadores dos itens em Aracaju. 

