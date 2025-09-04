Drogas e cigarros eletrônicos são apreendidos na sede dos Correios em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 4 de setembro de 2025 às 18:34
Uma operação realizada pela Polícia Civil nesta quinta-feira (4) apreendeu entorpecentes e cigarros eletrônicos na sede dos Correios, em Salvador. A ação teve como objetivo intensificar o combate ao tráfico de drogas por meio de encomendas postais. O valor total do material apreendido ultrapassa os R$ 160 mil.
Entre os itens ilícitos encontrados estão: 147 unidades de cigarro eletrônico, 1,3 quilo de cocaína, 2 quilos de cogumelos, 236 gramas de crack, 4,3 quilos de maconha e 18 unidades de outras substâncias não identificadas. A ação contou com apoio de cães farejadores.
O material foi encaminhado para a 4ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes da Região Metropolitana de Salvador (4ª DTE/RMS) para a formalização da ocorrência. Os produtos passarão por perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT). A ção foi realizada pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), em conjunto com o Canil da Coordenação de Recursos Especiais (Core) e o setor de inteligência dos Correios.
“A ação gerou um prejuízo estimado em mais de R$ 166 mil ao crime organizado e contribui para desarticular grupos criminosos que causam impactos diretos na segurança pública e em diversos setores da sociedade. Nosso trabalho continua para investigar os remetentes dessas encomendas, assim como os destinatários, a fim de judicializar todos os envolvidos", afirma Ernandes Reis Santos Júnior, diretor do Denarc.