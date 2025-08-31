Acesse sua conta
Embarcação naufraga na Ribeira, e músicos tentam salvar instrumentos

Caso é apurado pela Capitania dos Portos

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 20:42

Pessoas tentam salvar instrumentos após embarcação naufragar
Pessoas tentam salvar instrumentos após embarcação naufragar Crédito: Reprodução

Uma balsa naufragou na tarde deste domingo (31), na orla da Ribeira, em Salvador. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que outras embarcações estavam próximas ao barco que naufragou. Diversas pessoas entraram no mar para tentar salvar instrumentos que boiaram. 

Procurada, a Capitania dos Portos informou que apura o caso. Ainda não há informações oficiais sobre o que teria provocado o naufrágio e nem se pessoas ficaram feridas na ocorrência. Confira abaixo as imagens do episódio.

Embarcação naufraga na Ribeira, e músicos tentam salvar instrumentos

Pessoas tentam salvar instrumentos após naufrágio na Ribeira por Reprodução
Pessoas tentam salvar instrumentos após naufrágio na Ribeira por Reprodução
Pessoas tentam salvar instrumentos após naufrágio na Ribeira por Reprodução
Pessoas tentam salvar instrumentos após naufrágio na Ribeira por Reprodução
Pessoas tentam salvar instrumentos após naufrágio na Ribeira por Reprodução
Pessoas tentam salvar instrumentos após embarcação naufragar por Reprodução
1 de 6
Pessoas tentam salvar instrumentos após naufrágio na Ribeira por Reprodução

*Matéria em atualização. 

