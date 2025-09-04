Homem é executado no meio da rua após pagar fiança e ser liberado de delegacia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 4 de setembro de 2025 às 14:31
Um homem de 22 anos foi morto a tiros em Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, na noite de quarta-feira (3). Ele havia sido preso horas antes pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e liberado após pagar a fiança. A polícia investiga o caso.
A execução aconteceu na Avenida Presidente Getúlio Vargas, no bairro de Nova Teixeira. A vítima foi identificada como Felipe Alves Santos. Um vídeo registrado por câmeras de segurança mostra o momento em que o carro onde ele estava é perseguido e sofre uma batida. Em seguida, quatro homens armados saem do outro veículo e correm atrás de Felipe. Ele tenta fugir, mas é alvo diversos disparos. Mesmo caído no solo, Felipe foi baleado mais de dez vezes.
Ele havia sido liberado da 1ª Delegacia Territorial (DT/Teixeira de Freitas) antes de ser morto. Felipe Alves foi preso em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, na quarta-feira (3). A polícia realiza diligências para identificar os autores e a motivação do crime. Em nota, a Polícia Militar informou que a 87º Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi acionada após a execução em via pública. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte.