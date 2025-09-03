Acesse sua conta
Jovem é decapitada na Bahia, e facção deixa bilhete: 'Comando não aceita traição'

Cabeça da vítima foi deixada em via pública

  Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 15:45

Cabeça de jovem foi encontrada em via pública
Crédito: Reprodução

Um novo caso de violência voltou a chocar os moradores de Eunápolis, cidade de 113 mil habitantes do sul da Bahia. A cabeça de uma jovem de 22 anos foi deixada em via pública, na tarde de terça-feira (2). Um bilhete, com um suposto recado de uma facção criminosa, foi encontrado ao lado da parte do corpo da vítima. 

A jovem decapitada foi identificada como Eduarda Rodrigues dos Santos. A cabeça da vítima foi encontrada no bairro Santa Lúcia. A Delegacia Territorial de Eunápolis, responsável pelo caso, investiga se o assassinato da jovem tem relação com o tribunal do crime - que ocorre quando integrantes de facções punem pessoas suspeitas de traição. É o que indica o recado deixado ao lado da vítima. 

"Eu digo a todos para não fazer o que eu fiz porque o destino é triste, e comando não aceita traição. Quem fizer, vai pagar com a vida", diz trecho do bilhete, que faz referência à facção Comando Vermelho, que foi criada no Rio de Janeiro e disputa o tráfico de drogas em diversas regiões da Bahia. O recado ainda alerta os moradores que alugam casas para rivais. "Vai perder suas casas e será expulso das nossas áreas", completa. 

Jovem é encontrada decapitada na Bahia

Jovem é decapitada no sul da Bahia
Jovem é decapitada no sul da Bahia por Reprodução

Em nota, a Polícia Civil informou que oitivas estão em andamento para elucidar o caso. Essa não é a primeira vez que um crime deste tipo acontece em Eunápolis. Em agosto, um jovem identificado como Juan Diuare Costa Pinto, de 23 anos, foi encontrado morto com marcas de mutilação e com o coração fora do corpo. O caso aconteceu no bairro Arnaldão. O jovem teria sido sequestrado em uma praça da cidade. 

“Ele foi sequestrado por quatro homens armados na praça Moisés Reis e, depois, apareceu já morto. Um crime que é resultado dessa guerra de facções que a cidade vive e faz com que as execuções sejam ainda mais bárbaras. Por aqui, parece que matar não é mais suficiente”, contou um policial ao CORREIO na ocasião. 

Também em agosto deste ano, a polícia encontrou os restos mortais que seriam de um motorista de aplicativo esquartejado na cidade. Segundo a Polícia Civil, a principal suspeita é que sejam os restos mortais de Weverton Antônio dos Santos, 28 anos, motorista de aplicativo esquartejado após ser sequestrado por integrantes do Comando Vermelho (CV). A família do motorista chegou a receber um vídeo dele sendo decapitado pelos criminosos. 

