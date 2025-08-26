SUL DO ESTADO

Polícia encontra restos mortais que seriam de motorista de aplicativo esquartejado em Eunápolis

Fragmentos do corpo passarão por perícia para esclarecimento do caso

Elaine Sanoli

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 18:48

Fragmentos do corpo vão passar por perícia que vão confirmar a identidade de Weverton Crédito: Reprodução

Um cadáver foi encontrado em uma área de mata da Fazenda Duas Américas, nos fundos do bairro Arnaldão, zona rural de Eunápolis, no Extremo Sul da Bahia. Segundo a Polícia Civil, a principal suspeita é que sejam os restos mortais de Weverton Antônio dos Santos, 28 anos, motorista de aplicativo esquartejado após ser sequestrado por integrantes do Comando Vermelho (CV). A família do motorista chegou a receber um vídeo dele sendo decapitado pelos criminosos.

Os fragmentos do corpo foram localizados nesta segunda-feira (25), foram recolhidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), onde passarão por exames necroscópicos e de DNA para confirmar a identidade da vítima e esclarecer as circunstâncias da morte.

De acordo com as apurações preliminares da Polícia Civil, o crime teria sido cometido por integrantes do Comando Vermelho. "O caso gerou grande repercussão na região devido à violência empregada e à ousadia dos envolvidos", disse a polícia em nota.

Três adultos foram presos e um adolescente apreendido pela participação no crime. Um deles é Romildo Ramos de Moraes, conhecido como 'RD'. De acordo com fonte policiais, além de suspeita de envolvimento no sequestro, tortura e morte de Weverton, ele também teria participado dos homicídios de Gustavo da Conceição Benfica e Lucas Phelipe Costa Lemos, além de um quarto homem que sumiu em Pindorama, distrito de Porto Seguro, cuja identidade não foi revelada.

De acordo com a Polícia Civil, RD atua como executor do CV, sendo o responsável por assassinar os alvos indicados pelo líder do grupo, Ednaldo Pereira Souza, conhecido como Dadá. Ele é investigado por sequestros, homicídios e ocultação de cadáver. “Seu perfil operacional revela elevado grau de periculosidade e comprometimento com as ações mais violentas do grupo criminoso”, aponta uma das investigações da 1ª Delegacia Territorial de Eunápolis.

No dia 21 de maio, um investigado por envolvimento na morte do motorista por aplicativo já havia sido preso. José Rubens Alves de Assis Filho, conhecido pelo vulgo 'Rubão', também é um dos suspeitos de atuar no ataque contra o diretor do Conjunto Penal de Eunápolis, Jorge Magno Alves.

Outros suspeitos já foram identificados e são procurados, tanto por este homicídio quanto por outros assassinatos atribuídos ao grupo.

