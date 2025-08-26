Acesse sua conta
Polícia encontra restos mortais que seriam de motorista de aplicativo esquartejado em Eunápolis

Fragmentos do corpo passarão por perícia para esclarecimento do caso

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 18:48

Fragmentos do corpo vão passar por perícia que vão confirmar a identidade de Weverton
Fragmentos do corpo vão passar por perícia que vão confirmar a identidade de Weverton Crédito: Reprodução

Um cadáver foi encontrado em uma área de mata da Fazenda Duas Américas, nos fundos do bairro Arnaldão, zona rural de Eunápolis, no Extremo Sul da Bahia. Segundo a Polícia Civil, a principal suspeita é que sejam os restos mortais de Weverton Antônio dos Santos, 28 anos, motorista de aplicativo esquartejado após ser sequestrado por integrantes do Comando Vermelho (CV). A família do motorista chegou a receber um vídeo dele sendo decapitado pelos criminosos.

Os fragmentos do corpo foram localizados nesta segunda-feira (25), foram recolhidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), onde passarão por exames necroscópicos e de DNA para confirmar a identidade da vítima e esclarecer as circunstâncias da morte.

Polícia investiga identidade do cadáver encontrado

Romildo Ramos de Moraes, conhecido como 'RD', é apontado como executor do CV e suspeito de matar Weverton por Reprodução
Fragmentos do corpo que seria do motorista de aplicativo Weverton Antônio dos Santos foram encontrados na zona rural de Eunápolis por Divulgação/Polícia Civil
Fragmentos do corpo que seria do motorista de aplicativo Weverton Antônio dos Santos foram encontrados na zona rural de Eunápolis por Divulgação/Polícia Civil
Weverton Antônio dos Santos (esquerda), Lucas Phelipe Costa Lemos (centro) e Gustavo Benfica (direita) foram sequestrados por integrantes do Comando Vermelho (CV) por Reprodução e TV Santa Cruz
Weverton Antônio dos Santos por Reprodução
Weverton Antônio dos Santos por Reprodução
Weverton Antônio dos Santos por Reprodução
De acordo com as apurações preliminares da Polícia Civil, o crime teria sido cometido por integrantes do Comando Vermelho. "O caso gerou grande repercussão na região devido à violência empregada e à ousadia dos envolvidos", disse a polícia em nota.

Três adultos foram presos e um adolescente apreendido pela participação no crimeUm deles é Romildo Ramos de Moraes, conhecido como 'RD'. De acordo com fonte policiais, além de suspeita de envolvimento no sequestro, tortura e morte de Weverton, ele também teria participado dos homicídios de Gustavo da Conceição Benfica e Lucas Phelipe Costa Lemos, além de um quarto homem que sumiu em Pindorama, distrito de Porto Seguro, cuja identidade não foi revelada.

De acordo com a Polícia Civil, RD atua como executor do CV, sendo o responsável por assassinar os alvos indicados pelo líder do grupo, Ednaldo Pereira Souza, conhecido como Dadá. Ele é investigado por sequestros, homicídios e ocultação de cadáver. “Seu perfil operacional revela elevado grau de periculosidade e comprometimento com as ações mais violentas do grupo criminoso”, aponta uma das investigações da 1ª Delegacia Territorial de Eunápolis.

O caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial de Eunápolis, com apoio da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) e da 7ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM). 

