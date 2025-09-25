SAÚDE

Cirurgia plástica segura: 7 dicas essenciais antes do procedimento

Médica indica o que o pacientedeve pesquisar antes de decidir passar por uma intervenção cirúrgica

Thais Borges

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 14:37

Cirurgia plástica Crédito: Shutterstock

Com procedimentos como lipoaspiração, rinoplastia, silicone e cirurgia das pálpebras, o Brasil se tornou o segundo país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo, de acordo com a Pesquisa Global Anual sobre procedimentos estéticos e cosméticos, divulgada pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (Isaps) em junho. As intervenções são buscadas tanto por mulheres quanto por homens, que já são mais de 30% do público.

A popularização e os preços mais acessíveis, contudo, são pontos de alerta no momento de decidir sobre o procedimento, bem como na escolha do profissional e do local onde realizar a cirurgia.

Ao CORREIO, a médica Giulia Godoy, cirurgiã plástica pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, deu dicas sobre os principais pontos para se informar antes da cirurgia.

Informações essenciais sobre o médico: O primeiro passo é consultar o número do CRM do especialista no Conselho Regional de Medicina - no caso da Bahia, o Cremeb. Este é o registro do profissional e será a confirmação de que a o médico é realmente formado na área, onde cursou a residência médica, a especialização em Cirurgia Plástica, se ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e o principal, se não tem nenhuma denúncia ou impedimento para atuar.

Experiência no procedimento em específico: Segundo Giulia, é muito importante que o cirurgião escolhido tenha especializações no procedimento que o paciente quer fazer. Cada tipo de intervenção é único e exige experiência e capacitação do especialista.

Pesquise resultados reais, não só nas redes sociais: outro alerta da cirurgiã plástica é quanto ao perigo de confiar apenas em resultados postados nas redes sociais. “Tudo ali pode ser fabricado, criado com Inteligência Artificial. Por isso, é de suma importância que você busque conversar com pacientes e pessoas reais que operaram com o especialista. E fale não só sobre o resultado, mas como foi a internação? O atendimento? A conduta do especialista?", orienta.

Antes da conversa com o médico, pesquise os prós e contras dos procedimentos: “Nem todos os médicos são sinceros sobre os riscos das cirurgias – e todo procedimento envolve certo risco. Por isso, recomendo que o paciente pesquise na internet os prós e contras da intervenção desejada e questione isso na primeira consulta. Caso o médico fuja dessas respostas, é um sinal de alerta para você não avançar. É função do médico munir o paciente de informações”, explica Giulia Godoy.

Analise a estrutura do local onde a cirurgia será realizada: Outra medida importante é visitar o hospital para checar as instalações e conhecer a equipe que irá realizar o procedimento, como o anestesista e o instrumentista. “Além disso, pergunte se haverá outro cirurgião na sala. Apesar da cirurgia ser realizada apenas por um, a participação de um segundo redobra a segurança para o paciente”, acrescenta Giulia Godoy.

Desconfie de preços muito abaixo do mercado: Valores muito baixos são um sinal de alerta. A dica é pesquisar e pedir vários orçamentos, assim como o que está incluído em cada cada precificação. De acordo com Giulia, a popularização dos procedimentos aumentou o número de golpes e também de casos de negligência.