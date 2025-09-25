Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mãe de ator de Hollywood fez pedido inusitado após marido morrer durante sexo

Ator americano que já fez parte de diversas produções famosas detalhou como aconteceu a morte do pai

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 16:43

Pedido da mãe de ator chamou atenção
Pedido da mãe de ator chamou atenção Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O ator Matthew McConaughey, conhecido por diversas produções hollywoodianas como “O Casamento dos Meus Sonhos” (2001), resolveu falar pela primeira vez sobre a morte do pai e um fato inusitado chamou atenção dos fãs do ator.

Matthew McConaughey

Matthew McConaughey por Reprodução | Redes Sociais
Matthew McConaughey por Reprodução | Redes Sociais
Matthew McConaughey por Reprodução | Redes Sociais
Matthew McConaughey por Reprodução | Redes Sociais
Matthew McConaughey por Reprodução | Redes Sociais
Matthew McConaughey por Reprodução | Redes Sociais
1 de 6
Matthew McConaughey por Reprodução | Redes Sociais

Leia mais

Imagem - ‘A Fazenda 17’: Rayane, atual de Belo, e influenciadora Saory trocam ameaças: ‘vou colocar cocô nas suas roupas’

‘A Fazenda 17’: Rayane, atual de Belo, e influenciadora Saory trocam ameaças: ‘vou colocar cocô nas suas roupas’

Imagem - Atriz pagou alto preço após negar pedido e ser demitida da Globo: ‘Dói o tempo todo’

Atriz pagou alto preço após negar pedido e ser demitida da Globo: ‘Dói o tempo todo’

Imagem - Mônica Martelli revela motivo de não morar com namorado e dá dica: ‘Prioridades’

Mônica Martelli revela motivo de não morar com namorado e dá dica: ‘Prioridades’

O artista, de 55 anos, revelou que teve uma conversa fora do normal com a própria mãe, quando descobriu que seu pai tinha morrido enquanto eles tinham relações íntimas. James Donald McConaughey morreu aos 62 anos de idade, em 1992, após sofrer um ataque cardíaco durante um amor intenso com a esposa na cama.

Segundo o ator, quando os paramédicos chegaram, a mãe dele fez um pedido inusitado. Ela preferiu que não cobrisse o corpo do marido, porque segundo o artista. “Ela vai do jeito que se foi”, teria dito a mãe do artista americano.

O astro revelou outros detalhes do que aconteceu no livro Greenlights, lançado em 2020. O assunto começou quando ele foi questionado sobre o fato de seus pais terem se casado três vezes.

“Quando recebi a ligação, era uma tarde de segunda-feira. Eu estava em Austin e eles em Houston. Minha mãe disse: ‘Seu pai partiu’, mas não me contou logo de cara como", relembrou McConaughey. "Quando voltei, ela me contou [que ele morreu durante o sexo]", disse o ator.

"Tiraram ele na maca e tentaram cobri-lo, mas minha mãe estava na entrada da casa e puxou o lençol de volta. Eram 7h30 da manhã. Pelo que entendi, eles fizeram amor por volta das 6h30 e, assim que terminaram, ele teve um ataque cardíaco", explicou.

Leia mais

Imagem - 4 dietas para melhorar a saúde durante a menopausa

4 dietas para melhorar a saúde durante a menopausa

Imagem - 7 raças de cachorro francesas 

7 raças de cachorro francesas 

Imagem - Saiba como diferenciar caso de emergência e urgência médica

Saiba como diferenciar caso de emergência e urgência médica

Mais recentes

Imagem - Maite Perroni se explica sobre gesto polêmico que cobriu rosto de Anahí em foto

Maite Perroni se explica sobre gesto polêmico que cobriu rosto de Anahí em foto
Imagem - 'A Fazenda 17': Atitude de Dudu Camargo revolta público e fãs pedem expulsão do peão

'A Fazenda 17': Atitude de Dudu Camargo revolta público e fãs pedem expulsão do peão
Imagem - ABBA fez Dancing Queen para a Rainha Silvia, a brasileira da Suécia? Veja a verdade

ABBA fez Dancing Queen para a Rainha Silvia, a brasileira da Suécia? Veja a verdade

MAIS LIDAS

Imagem - Ginasta Rebeca Andrade emociona técnico com presente de luxo de R$ 290 mil
01

Ginasta Rebeca Andrade emociona técnico com presente de luxo de R$ 290 mil

Imagem - Mãe de ator de Hollywood fez pedido inusitado após marido morrer durante sexo
02

Mãe de ator de Hollywood fez pedido inusitado após marido morrer durante sexo

Imagem - Caso de 'suruba no ônibus' tem reviravolta após descoberta da polícia
03

Caso de 'suruba no ônibus' tem reviravolta após descoberta da polícia

Imagem - Concurso de prefeitura tem vagas para mais de 20 cargos e salários de até R$ 25 mil
04

Concurso de prefeitura tem vagas para mais de 20 cargos e salários de até R$ 25 mil