ENTENDA

Mãe de ator de Hollywood fez pedido inusitado após marido morrer durante sexo

Ator americano que já fez parte de diversas produções famosas detalhou como aconteceu a morte do pai

Felipe Sena

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 16:43

Pedido da mãe de ator chamou atenção Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O ator Matthew McConaughey, conhecido por diversas produções hollywoodianas como “O Casamento dos Meus Sonhos” (2001), resolveu falar pela primeira vez sobre a morte do pai e um fato inusitado chamou atenção dos fãs do ator.

Matthew McConaughey 1 de 6

O artista, de 55 anos, revelou que teve uma conversa fora do normal com a própria mãe, quando descobriu que seu pai tinha morrido enquanto eles tinham relações íntimas. James Donald McConaughey morreu aos 62 anos de idade, em 1992, após sofrer um ataque cardíaco durante um amor intenso com a esposa na cama.

Segundo o ator, quando os paramédicos chegaram, a mãe dele fez um pedido inusitado. Ela preferiu que não cobrisse o corpo do marido, porque segundo o artista. “Ela vai do jeito que se foi”, teria dito a mãe do artista americano.

O astro revelou outros detalhes do que aconteceu no livro Greenlights, lançado em 2020. O assunto começou quando ele foi questionado sobre o fato de seus pais terem se casado três vezes.

“Quando recebi a ligação, era uma tarde de segunda-feira. Eu estava em Austin e eles em Houston. Minha mãe disse: ‘Seu pai partiu’, mas não me contou logo de cara como", relembrou McConaughey. "Quando voltei, ela me contou [que ele morreu durante o sexo]", disse o ator.