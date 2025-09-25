‘A Fazenda 17’: Rayane, atual de Belo, e influenciadora Saory trocam ameaças: ‘vou colocar cocô nas suas roupas’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 25 de setembro de 2025 às 16:07
Se o que o público estava aguardando era movimentação e com isso, barracos que movimentam o jogo em “A Fazenda 17”, os últimos dias tem sido de tensão no reality rural com várias intrigas e bate-boca, com até pedido de expulsão de telespectadores.
Dessa vez, Rayane Figliuzzi que já tinha protagonizado uma briga com Yoná, após jogar água na cara da instrutora de dança, trocou farpas e ameaças com Saory Cardoso na manhã desta quinta-feira (25).
A cena repercutiu por causa de uma declaração engraçada de Rayane. A discussão começa quando Saory diz que Rayane não cuidou de forma correta de um dos animais. “Não fez nada lá na vaca”, disse.
Em seguida, Rayane retruca: “Não fiz não cara, amanhã eu vou colocar cocô nas tuas roupas pra tu ver que eu não faço nada”.
A atual de Belo ainda ameaça: “Se tu quer problema, você vai arrumar um problema meu amor. Só tá começando seus dias aqui”.
Enquanto arruma a cama, Saory não deixa baixo e retruca a ameaça também: “tudo que vai volta”. A influenciadora ainda diz que as roupas que Rayana levou para o reality foram de “publi”. Rayane responde dizendo que tem “dinheiro suficiente” para adquirir as peças. Confira vídeo da troca de ofensas: