Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

‘A Fazenda 17’: Rayane, atual de Belo, e influenciadora Saory trocam ameaças: ‘vou colocar cocô nas suas roupas’

Influenciadoras discutiram em reality e trocaram farpas

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 16:07

Influenciadoras brigaram
Influenciadoras brigaram Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Se o que o público estava aguardando era movimentação e com isso, barracos que movimentam o jogo em “A Fazenda 17”, os últimos dias tem sido de tensão no reality rural com várias intrigas e bate-boca, com até pedido de expulsão de telespectadores.

Rayane Figliuzzi e a Miss Bumbum Carol Lekker protagonizaram um barraco na 'A Fazenda 17'

Rayane Figliuzzi e a Miss Bumbum Carol Lekker protagonizaram um barraco na 'A Fazenda 17' por Reprodução/Record TV
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Miss Bumbum Carol Lekker por Reprodução/Redes Sociais
Equipe jurídica de Rayane Figliuzzi se posicionou nas redes sociais contra Miss Bumbum Carol Lekker por Reprodução/Redes Sociais
Equipe jurídica de Carol Lekker também se posicionou nas redes sociais contra Rayane Figliuzzi por Reprodução/Redes Sociais
Rayane Figliuzzi e a Miss Bumbum Carol Lekker protagonizaram um barraco na 'A Fazenda 17' por Reprodução/Record TV
Belo e Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Miss Bumbum Carol Lekker por Reprodução/Redes Sociais
Namora de Belo, Rayane Figliuzzi foi presa por estelionato em 2022 por Reprodução/Record TV
Miss Bumbum Carol Lekker por Reprodução/Redes Sociais
Rayane Figliuzzi é investigada por participação em golpes com participação do ex por Reprodução | Redes Sociais
Miss Bumbum Carol Lekker por Reprodução/Redes Sociais
1 de 12
Rayane Figliuzzi e a Miss Bumbum Carol Lekker protagonizaram um barraco na 'A Fazenda 17' por Reprodução/Record TV

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Davi Brito é detonado por participante de 'A Fazenda 17': 'O homem mais escroto do Brasil'

Quem é Duda Wendling? Conheça ex-atriz mirim que está em 'A Fazenda 17'

'A Fazenda': destino dos animais do reality é revelado; aluguel chega a meio milhão

Enquete ‘A Fazenda 17’: Carol Lekker, Fabiano ou Gabily, quem deve ser eliminado na primeira Roça?

‘A Fazenda 17’: Martina provoca Tamires e debocha de ex de Davi Brito

Dessa vez, Rayane Figliuzzi que já tinha protagonizado uma briga com Yoná, após jogar água na cara da instrutora de dança, trocou farpas e ameaças com Saory Cardoso na manhã desta quinta-feira (25).

A cena repercutiu por causa de uma declaração engraçada de Rayane. A discussão começa quando Saory diz que Rayane não cuidou de forma correta de um dos animais. “Não fez nada lá na vaca”, disse.

Em seguida, Rayane retruca: “Não fiz não cara, amanhã eu vou colocar cocô nas tuas roupas pra tu ver que eu não faço nada”.

A atual de Belo ainda ameaça: “Se tu quer problema, você vai arrumar um problema meu amor. Só tá começando seus dias aqui”.

Elenco de "A Fazenda 17"

Gaby Spanic por Reprodução/Redes Sociais
Nizam  por Reprodução
Toninho Tornado por Reprodução
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Matheus Martins por Reprodução
Walério Aráujo por Reprodução
Renata Muller por Reprodução
Maria Caporusso por Reprodução
Luiz Otávio Mesquita por Reprodução
Kathy Maravilha por Reprodução
Gabily por Reprodução
Fernando Sampaio por Reprodução
Fabiano Moraes por Reprodução
Dudu Camargo por Reprodução
Duda Wendling por Reprodução
Creo Kellab por Reprodução
Carol Lekker por Reprodução
Martina Sanzi por Reprodução
Saory Cardoso por Reprodução
Shia Phoenix por Reprodução
Tamires Assis por Reprodução
Wallas Arrais por Reprodução
Will Guimarães por Reprodução
Yoná Sousa por Reprodução
Michele Barros por Reprodução
Guilherme Boury por Reprodução
1 de 26
Gaby Spanic por Reprodução/Redes Sociais

Enquanto arruma a cama, Saory não deixa baixo e retruca a ameaça também: “tudo que vai volta”. A influenciadora ainda diz que as roupas que Rayana levou para o reality foram de “publi”. Rayane responde dizendo que tem “dinheiro suficiente” para adquirir as peças. Confira vídeo da troca de ofensas:

Leia mais

Imagem - 3 receitas com farinha de linhaça para o lanche da tarde

3 receitas com farinha de linhaça para o lanche da tarde

Imagem - 5 receitas práticas e ricas em proteína vegetal para o almoço

5 receitas práticas e ricas em proteína vegetal para o almoço

Imagem - 5 dicas para transformar grandes prêmios de dinheiro em patrimônio

5 dicas para transformar grandes prêmios de dinheiro em patrimônio

Mais recentes

Imagem - Mulher testa 'generosidade' de pretendente e leva 23 familiares para encontro romântico em restaurante

Mulher testa 'generosidade' de pretendente e leva 23 familiares para encontro romântico em restaurante
Imagem - Ozempic 'nasceu' graças a lagarto que só come 6 vezes ao ano; entenda

Ozempic 'nasceu' graças a lagarto que só come 6 vezes ao ano; entenda
Imagem - Flagra, revolta, ciúme: veja resumo de 'Dona de Mim' desta quinta-feira (25)

Flagra, revolta, ciúme: veja resumo de 'Dona de Mim' desta quinta-feira (25)

MAIS LIDAS

Imagem - Funcionária de escola é demitida por alimentar crianças que não tinham dinheiro para comer
01

Funcionária de escola é demitida por alimentar crianças que não tinham dinheiro para comer

Imagem - Concurso de prefeitura tem vagas para mais de 20 cargos e salários de até R$ 25 mil
02

Concurso de prefeitura tem vagas para mais de 20 cargos e salários de até R$ 25 mil

Imagem - Caso de 'suruba no ônibus' tem reviravolta após descoberta da polícia
03

Caso de 'suruba no ônibus' tem reviravolta após descoberta da polícia

Imagem - Youtuber é preso após atirar contra polícia e usar esposa e filho de escudo na Bahia
04

Youtuber é preso após atirar contra polícia e usar esposa e filho de escudo na Bahia