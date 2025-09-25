Davi Brito é detonado por participante de 'A Fazenda 17': 'O homem mais escroto do Brasil'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 25 de setembro de 2025 às 11:31
A madrugada do reality show "A Fazenda 17" nesta quinta-feira (25), foi recheada de confusão e gritaria, com direito até a críticas a Davi Brito. Os participantes Fernando Sampaio e Tamires Assis brigaram aos gritos, primeiro na cozinha e, em seguida, no quarto. Durante a treta, o ator baiano chamou o campeão do BBB 24 - e ex-namorado da colega de confinamento - de "o homem mais escroto do Brasil".
Tudo começou quando o artista reclamou das funções e limpeza. A cunhã pediu que ele desse nome aos bois, iniciando a confusão. "Pirraçou ontem a Martina, agora tá me pirraçando. Qual o seu intuito? Fazer o mesmo jogo do seu ex? Davi Brito! Tô perguntando se é o mesmo jogo. Babaca", disse Fernando.
Tàmires Assîs e Davi Brito
"Pirraçando quem, menino? Você tá se revelando! Que ex menino? O que que ele tem a ver com essa situação? Para de tremer, se acalma, toma um remedinho", debochou Tamires.
Martina, com quem Tamires já havia brigado, entrou no bate-boca e comparou a colega com Isabelle, que chegou à final do BBB 24 com Davi. "Nunca será Isabelle, nunca será Isabelle! Se enxerga, mona. Nunca será. 'Good Vibe' de Taubaté e eu só falei do seu jogo ontem", gritou.
"Porque ela é ela, eu sou eu e a gente se ama, a gente não tem problema. Você é uma barraqueira eterna, igual a ele [Fernando]", rebateu a cunhã.
Confira os animais de "A Fazenda 17"
A briga continuou no quarto. Fernando criticou Tamires, dizendo que ela se contradiz ao falar de sororidade, e justificou a crítica com o relacionamento da peoa com Davi.
"Chamou outra mulher de fedorenta, chamou outra mulher de um monte de coisa. Eu tenho tudo a ver com isso. Porque você fala sobre sororidade, fica falando de homem e namorou o homem mais escroto que existe no Brasil", disparou o ator baiano.
Tamires retrucou: "Ah, é? Fala para o Brasil, então! O que você tem a ver com quem eu namorei ou deixei de namorar? Todo mundo já sabe quem você é aqui dentro. Você só grita com mulher!".
Davi Brito e Raquel Brito
O bate-boca continuou com troca de farpas entre os dois lados. Pouco depois, Davi Brito voltou a ser mencionado pelo peão. "Você é desestabilizada! Dá para ver sua cara de pessoa doente. É porque namorou com a pessoa muito tempo, está entranhada dele", soltou. "Você é fã dele é? Manda um beijo pra ele. Quem tá falando dele é você aqui", respondeu Tamires.
"Qual o seu intuito? É o mesmo jogo do seu ex? A convivência com gente ruim faz você ficar otária e babaca. Acha que vai vencer assim? Ele tá lá escroto, se fud**do com o Brasil", disparou. Ele seguiu detonando a rival, afirmando que ela está no reality show apenas por causa do ex.
"Você veio para cá porque, pelo boi de Manaus? Você veio para cá porque é ex do Davi Brito, Davizinha. Não sou fã não, igualzinha a ele. O mesmo jogo, foi briefada por ele? Coitadinha. A casa inteira não te suporta mais", detonou ele. "Você não tem onde atuar e tá atuando aqui", retrucou Tamires.