Virginia Fonseca atualiza status de saúde da filha Maria Alice após noite no hospital

Giuliana Mancini
Publicado em 25 de setembro de 2025 às 11:00
Virginia Fonseca usou as redes sociais, na manhã desta quinta-feira (25), para atualizar os seguidores sobre o status de saúde da filha mais velha, Maria Alice, de 4 anos. A pequena, fruto do antigo casamento da empresária com o cantor Zé Felipe, passou a noite no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para realizar alguns exames.
A apresentadora do "Sabadou", do SBT, afirmou que tudo correu bem e explicou a primogênita já estava liberada para ir para casa. "Bom dia. Já estamos aqui de pé, exame finalizado com sucesso, tudo certo, tudo maravilhoso. Mariazinha já dormiu a noite toda, foi tudo incrível, graças a Deus" afirmou.
Virginia, Zé Felipe e filhos
"Agora vamos para casa. Que hoje tem compromisso, bastante, inclusive", continuou Virginia, que também mostrou uma foto da pequena "encantada com os desenhos" em um quadro no hospital.
Maria Alice deu entrada no hospital na última quarta-feira (24), acompanhada da avó paterna, Poliana Rocha. Segundo a assessoria da família, a internação foi para a realização de exames médicos. Virginia, que estava gravando seu programa no SBT, o "Sabadou", se dirigiu ao hospital assim que finalizou a agenda de trabalho.
Festa de 1 ano de José Leonardo, filho de Virgínia Fonseca e Zé Felipe
"Maria Alice tinha alguns exames agendados em São Paulo. Poliana está na cidade e esteve no local. Virginia acabou a gravação e está a caminho do hospital, onde os exames estão sendo realizados, e irá passar a noite com a filha", informou a equipe da apresentadora ao portal LeoDias.
Nas redes sociais, Virginia reforçou que o procedimento já estava marcado: "Nossa noite vai ser por cá! Mariazinha está realizando um exame que já estava marcado. Está tudo bem com ela, obrigada por todas as mensagens e todo o carinho", escreveu a influenciadora, que também é mãe de Maria Flor, de 2 anos, e José Leonardo, de 1.