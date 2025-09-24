COMOVENTE

Atriz pagou alto preço após negar pedido e ser demitida da Globo: ‘Dói o tempo todo’

Atriz não é mais chamada para novelas após negar pedido da emissora

Felipe Sena

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 20:09

Atriz esteve em várias produçõ

Volta e meia o sumiço de alguns atores que não aparecem mais na TV é notado. Artistas que marcaram gerações da teledramaturgia brasileira simplesmente somem e não são mais vistos, uns por opção, outros por falta de oportunidades, como é o caso de um atriz que participou de algumas produções da Tv Globo, mas depois sequer foi mais chamada para participar de outras produções.

No podcast “Parece Terapia”, apresentado pela psicóloga Pamela Magalhães, Mayara Magri desabafou sobre a demissão da Globo, após cerca de 30 anos. “Não sei se eu acertei, não sei se eu errei, mas eu paguei muito caro por isso. As pessoas não acreditavam que eu ia ser atriz. Mesmo entrando em EAD na USP, as pessoas falavam: ‘nossa, mas você é muito frágil”, iniciou Mayara.

Em seguida, a atriz explicou detalhes de como aconteceu sua demissão na grande emissora. Na época em que foi desligada da emissora, a atriz fazia parte de uma peça de teatro em São Paulo e a convidaram para fazer parte do quadro de um programa, em que a artista não disse qual era.

“Me chamaram para fazer um programa, ‘você decide’, e eu não podia porque se não eu ia faltar na peça. Como que eu vou faltar dois dias de um espetáculo que lota? Eu não podia fazer isso. Aí a Globo me cortou. Rompeu o meu contrato logo depois quando acabou e eu nunca mais voltei”, relatou com os olhos marejados a atriz que está no na reprise de “A Escrava Isaura” (2004) como a abolicionista Tomásia de Albuquerque.

A atriz revelou que a demissão foi “uma dor que não passou”. A artista ainda explicou que tentou negociar, propondo gravar a novela que fazia parte na época, das 6h até a tarde, para ter tempo suficiente para participar da peça teatral à noite, disse que o argumento não foi aceito. “Eu já tinha feito isso outras vezes. Foi-me dito: ‘os estúdios funcionam das 13h às 21h’. Mayara

“Hoje dói o tempo todo porque eu quero muito”.

“O que você quer?”, pergunta a apresentadora do programa, e a atriz responde de maneira direta e confiante: “Eu quero voltar para a TV Globo. Eu quero ser atriz. Eu quero voltar para onde tudo parou”, disse.