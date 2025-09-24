Acesse sua conta
Atriz pagou alto preço após negar pedido e ser demitida da Globo: 'Dói o tempo todo'

Atriz não é mais chamada para novelas após negar pedido da emissora

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 20:09

Atriz esteve em várias produçõ
Atriz esteve em várias produçõ Crédito: Reprodução (Redes Sociais/TV)

Volta e meia o sumiço de alguns atores que não aparecem mais na TV é notado. Artistas que marcaram gerações da teledramaturgia brasileira simplesmente somem e não são mais vistos, uns por opção, outros por falta de oportunidades, como é o caso de um atriz que participou de algumas produções da Tv Globo, mas depois sequer foi mais chamada para participar de outras produções.

