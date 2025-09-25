Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tarot de 25 de setembro: cartas da virada revelam caminhos para cada signo

Sob o signo da mudança, o Tarot recomenda escolhas conscientes e renovações pessoais nesta quinta-feira

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 00:01

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

No dia 25 de setembro, o Tarot reforça o clamor por movimento: escolhas serão necessárias e recomeços estão alinhados ao momento. A previsão semanal já aponta para um ciclo de transformações profundas. Hoje, cada carta pede que você se posicione com sabedoria e coragem.

Tarot

Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
1 de 14
Tarot por Shutterstock

Previsão do Tarot: cartas e mensagens para cada signo

Áries: A carta da Rainha de Paus indica que sua liderança e determinação serão fundamentais. É hora de confiar em seu poder e agir com iniciativa.

Touro: O Seis de Ouros aparece pedindo equilíbrio entre dar e receber. Regras de troca justa e generosidade serão suas melhores aliadas.

Gêmeos: O Dois de Espadas surge como alerta: decisões difíceis precisam ser enfrentadas. É momento de pesar o que o coração e a razão dizem.

Veja as características dos signos

Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
1 de 7
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos

Câncer: Com “O Imperador” como guia, sua rigidez emocional pode ser convertida em estrutura. Defina limites e organize sua vida com firmeza.

Leão: O Quatro de Paus convida à celebração de conquistas e à colheita de frutos. Tempo de reconhecimento e de compartilhar vitórias.

Virgem: O Cavaleiro de Copas pede sensibilidade. Permita-se ouvir o que o coração traz, não apenas o que a mente justifica.

Os signos no amor

Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare
Touro: Colocam grande dose de amor em tudo que fazem. O amor taurino é sensual, que demanda constantes trocas. por Pexels / Personare
Gêmeos: É um amor pautado na conversa e na troca de ideias. Namorar é experimentar um convívio super agradável, mas sem estar colado o tempo todo. por Pexels / Personare
Câncer: Protetor e sensível, câncer é um signo emotivo, que sente grande necessidade de proteção e cuidado. por Pexels / Personare
Leão: Quando ama, se joga de cabeça e demonstra afeto da maneira mais leonina possível: efusiva e apoteótica. por Pexels / Personare
Virgem: Naturalmente adeptos da praticidade e não fazem o tipo mega carinhoso. Porém, é o signo mais leal com quem ama. por Pexels / Personare
Libra: Quando estão em um relacionamento, podem priorizar o ponto de vista do outro. São amantes devotos, tolerantes aos erros de seu parceiro por Pexels / Personare
Escorpião: Não aceita amor morno ou equilibrado. Todo relacionamento é tudo ou nada, é paixão e profundidade. por Pexels / Personare
Sagitário: Com a sua alma livre e o coração aventureiro, sagitário se apaixona com muita facilidade, e quando correspondidos, vão em frente com o maior entusiasmo, sem possessividade. por Pexels / Personare
Capricórnio: Pessoas de Capricórnio são disciplinadas, sérias e costumam ter grande noção de responsabilidade nos relacionamentos por Pexels / Personare
Aquário: Aquário é o signo da amizade, inclusive no amor. Por isso, dificilmente faz cobranças, mas respeita o espaço do outro. por Pexels / Personare
Peixes: É devotado, discreto e carinhoso. É um amor compassivo, dedicado, que aceita o outro sem condicionantes. por Pexels
1 de 12
Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare

Libra: O Sete de Ouros recomenda paciência. Nem tudo se desenvolve no tempo imediato; confie no cultivo silencioso das sementes já plantadas.

Escorpião: “A Estrela” surge como boa nova: esperança, inspiração e fé em recomeços iluminados.

Sagitário: O Quatro de Espadas aconselha pausa. Descansar pode ser o passo mais necessário para recarregar forças.

Os signos no trabalho

Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels
Touro - É confiável e dedicado, com um senso prático que garante estabilidade no ambiente profissional. Por isso, prefere empregos duradouros e compromissos sólidos. por FreePik / Pexels
Gêmeos - É inovador e comunicativo, brilhando em ambientes que exigem ideias novas. Precisa se esforçar para manter o foco em situações longas. por Pexels
Câncer - Traz sensibilidade ao ambiente profissional, compreendendo as necessidades dos colegas e do mercado. por FreePik / Pexels
Leão - É ambicioso e confiante, encarando o trabalho como palco para sua criatividade e liderança natural. por Reprodução
Virgem - É metódico e perfeccionista, destacando-se pela pontualidade e pela busca constante por aprimoramento. Seu compromisso com prazos e dedicação são exemplares. por FreePik / Pexels
Libra - Traz harmonia ao ambiente de trabalho com sua habilidade de mediar conflitos e tomar decisões equilibradas. Deve ter cuidado com os momentos de pausa para não se atrasar as tarefas. por FreePik / Pexels
Escorpião - É ambicioso e estrategista, dedicando-se intensamente às suas metas. Sua intuição o ajuda a identificar as melhores as chances de sucesso. por FreePik / Pexels
Sagitário - Busca aventuras e desafios que estimulem sua criatividade e curiosidade. É otimista e inspira seus colegas com sua energia contagiante. Precisa de disciplina para não abandonar projetos no meio do caminho. por FreePik / Pexels
Capricórnio - É um trabalhador incansável, movido por metas claras e a busca por reconhecimento profissional. Sua seriedade o coloca em posições de destaque. por FreePik / Pexels
Aquário - é criativo e visionário, destacando-se em trabalhos que permitem liberdade para propor ideias e explorar soluções originais. Pode resistir a situações que limitam sua autonomia. por FreePik / Pexels
Peixes - Busca significado no trabalho, priorizando ambientes acolhedores e relações harmoniosas. Prefere trabalhos que envolvam criatividade e emoção. por FreePik / Pexels
1 de 12
Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels

Capricórnio: Três de Ouros destaca parcerias e reconhecimento. Trabalhos colaborativos serão valorizados.

Aquário: “O Enamorado” fala de escolhas que precisam refletir quem você é e com quem quer caminhar.

Peixes: O Dez de Espadas traz encerramentos. Algo precisa ser deixado para trás para que um novo capítulo possa emergir.

Tags:

Signo Signos Tarot Astrologia

Mais recentes

Imagem - Atenção! Anjo da Guarda traz orientação importante para todos os signos neste dia 25 de setembro

Atenção! Anjo da Guarda traz orientação importante para todos os signos neste dia 25 de setembro
Imagem - Lore Improta manda fazer 12 bolos para aniversário de 4 anos de Liz; confira detalhes

Lore Improta manda fazer 12 bolos para aniversário de 4 anos de Liz; confira detalhes
Imagem - Rosto do filho de Thiaguinho e Carol Peixinho encanta a web: 'Nossa, ele é muito lindo'

Rosto do filho de Thiaguinho e Carol Peixinho encanta a web: 'Nossa, ele é muito lindo'

MAIS LIDAS

Imagem - Pai executa professor para vingar morte do filho dois dias após esposa morrer
01

Pai executa professor para vingar morte do filho dois dias após esposa morrer

Imagem - Cristiano Ronaldo reencontra funcionária do McDonald's que dava hambúrguer de graça quando ele passava fome
02

Cristiano Ronaldo reencontra funcionária do McDonald's que dava hambúrguer de graça quando ele passava fome

Imagem - Filha de Lore Improta e Léo Santana celebra 4 anos com festa de princesa para 400 convidados
03

Filha de Lore Improta e Léo Santana celebra 4 anos com festa de princesa para 400 convidados

Imagem - Funcionária de escola é demitida por alimentar crianças que não tinham dinheiro para comer
04

Funcionária de escola é demitida por alimentar crianças que não tinham dinheiro para comer