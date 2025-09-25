ASTROLOGIA

Tarot de 25 de setembro: cartas da virada revelam caminhos para cada signo

Sob o signo da mudança, o Tarot recomenda escolhas conscientes e renovações pessoais nesta quinta-feira

Fernanda Varela

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 00:01

No dia 25 de setembro, o Tarot reforça o clamor por movimento: escolhas serão necessárias e recomeços estão alinhados ao momento. A previsão semanal já aponta para um ciclo de transformações profundas. Hoje, cada carta pede que você se posicione com sabedoria e coragem.

Previsão do Tarot: cartas e mensagens para cada signo

Áries: A carta da Rainha de Paus indica que sua liderança e determinação serão fundamentais. É hora de confiar em seu poder e agir com iniciativa.

Touro: O Seis de Ouros aparece pedindo equilíbrio entre dar e receber. Regras de troca justa e generosidade serão suas melhores aliadas.

Gêmeos: O Dois de Espadas surge como alerta: decisões difíceis precisam ser enfrentadas. É momento de pesar o que o coração e a razão dizem.

Câncer: Com “O Imperador” como guia, sua rigidez emocional pode ser convertida em estrutura. Defina limites e organize sua vida com firmeza.

Leão: O Quatro de Paus convida à celebração de conquistas e à colheita de frutos. Tempo de reconhecimento e de compartilhar vitórias.

Virgem: O Cavaleiro de Copas pede sensibilidade. Permita-se ouvir o que o coração traz, não apenas o que a mente justifica.

Libra: O Sete de Ouros recomenda paciência. Nem tudo se desenvolve no tempo imediato; confie no cultivo silencioso das sementes já plantadas.

Escorpião: “A Estrela” surge como boa nova: esperança, inspiração e fé em recomeços iluminados.

Sagitário: O Quatro de Espadas aconselha pausa. Descansar pode ser o passo mais necessário para recarregar forças.

Capricórnio: Três de Ouros destaca parcerias e reconhecimento. Trabalhos colaborativos serão valorizados.

Aquário: “O Enamorado” fala de escolhas que precisam refletir quem você é e com quem quer caminhar.