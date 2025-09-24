Mônica Martelli revela motivo de não morar com namorado e dá dica: ‘Prioridades’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 24 de setembro de 2025 às 18:37
Os relacionamentos passaram por diversas mudanças ao longo dos anos, não se enquadrando mais em uma ‘caixinha’ social, com várias opções e concessões na vida a dois. A atriz Mônica Martelli, que viralizou em vídeos ao lado se seu amigo falecido, o humorista Paulo Gustavo, foi questionada e revelou o motivo de não morar com o namorado, o empresário Fernando Altério, de 71 anos.
Mônica Martelli
No “De Frente com Blogueirinha”, na última segunda-feira (22), a atriz de 57 anos disse que a questão se trata de “prioridades” por causa da filha, Julia, de 16 anos. "São prioridades. Quando eu comecei a namorar o Fernando a Julia tinha 9 anos. O Fernando é uma opção minha, não uma opção dela. Por que que eu vou botar um homem dentro da minha casa pra poder interferir em assuntos, pra dar o problema, se eu posso ser só o lado bom com ele? Eu acabei de vir de um problema", explicou.
Além disso, a artista afirmou que morar em casas separadas ajuda a preservar a privacidade e a melhor parte do relacionamento. “Eu vou ter que também entrar na criação dos filhos [dele], na criação da minha filha. Para que eu vou levar essa parte pro namoro?”, disse a atriz sobre o relacionamento com o empresário que tem quatro filhos: Francesca, Raphael, Mariano e Giulia.
A atriz ainda ponderou que considera a possibilidade de morar com o namorado apenas quando a filha Julia sair de casa. "Um dia que ela for para fora de casa, morar sozinha, eu acho que aí sim. Enquanto a Julia estiver comigo, eu acho que é um espaço muito feminino na minha casa e eu preservo esse espaço feminino", finalizou.