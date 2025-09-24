Acesse sua conta
Mônica Martelli revela motivo de não morar com namorado e dá dica: ‘Prioridades’

Atriz explicou motivos pelo qual decidiu morar em casa separada do namorado

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 18:37

Mônica Martelli revelou detalhes do relacionamento com o empresário Fernando Altério
Mônica Martelli revelou detalhes do relacionamento com o empresário Fernando Altério Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Os relacionamentos passaram por diversas mudanças ao longo dos anos, não se enquadrando mais em uma ‘caixinha’ social, com várias opções e concessões na vida a dois. A atriz Mônica Martelli, que viralizou em vídeos ao lado se seu amigo falecido, o humorista Paulo Gustavo, foi questionada e revelou o motivo de não morar com o namorado, o empresário Fernando Altério, de 71 anos.

