FAMOSOS

Mônica Martelli desabafa sobre envelhecimento: 'Mulher de 60 anos beija na boca'

"Se a gente está vivendo mais, se posso viver até 100 anos, eu vou passar meus próximos 45 anos assim? Meio café com leite no mundo?"

A atriz Mônica Martelli falou sobre envelhecimento em um vídeo publicado na quarta-feira, 3, e agitou as redes sociais. "Vou falar sobre envelhecer. Até janeiro de 2023, a plaquinha que representava uma pessoa com mais de 60 anos era o desenho de alguém encurvado com uma bengala. Isso sou eu daqui a 5 anos", iniciou Martelli, que está com 55 anos.