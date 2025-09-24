Acesse sua conta
Hábito do banho divide culturas: brasileiros lideram frequência, enquanto chineses ficam na lanterna

Brasileiros estão no topo mundial quando o assunto é banho, mas especialistas fazem alerta

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 19:44

Pesquisa mostra que hábito de higiene pode ser excesso e gerar desperdício
Pesquisa mostra que hábito de higiene pode ser excesso e gerar desperdício Crédito: Freepik

Tomar banho é quase um ritual diário no Brasil. Para muitos, é mais do que higiene: é sinônimo de frescor e bem-estar. Mas será que esse costume, repetido até três vezes ao dia, faz bem para a saúde e para o planeta?

O levantamento de uma consultoria britânica revela um dado curioso: nenhum outro povo no mundo passa tanto tempo debaixo do chuveiro quanto o brasileiro. E essa prática pode ter consequências inesperadas.

Além de higiene, o banho virou parte da identidade nacional. No entanto, especialistas alertam que o excesso pode prejudicar a pele e até contribuir para o desperdício de água, especialmente em períodos de seca.

Brasileiros no topo do ranking de banhos

De acordo com a pesquisa, brasileiros chegam a tomar três banhos por dia. E não se trata de um simples “banho de gato” com toalhinha ou esponja: a preferência é pela ducha rápida e refrescante, várias vezes ao longo da jornada.

Colombianos, mexicanos e australianos também estão entre os povos que mais valorizam o banho diário. Mas, em outros lugares, o costume é bem diferente — e chega a surpreender quem está acostumado com a realidade brasileira.

Nos países europeus e nos Estados Unidos, a regra é um banho por dia. Franceses, norte-americanos e espanhóis seguem essa média, sem a intensidade que se vê no Brasil. Já em outras regiões, o hábito é ainda menos frequente.

Países onde o banho é exceção

No Reino Unido e na Turquia, apenas metade da população toma banho diariamente. A situação é parecida na Alemanha e no Japão, onde a rotina não prioriza a ducha rápida como acontece por aqui.

Quem fica na lanterna são os chineses: mais de 40% da população toma banho apenas uma vez por semana. O contraste cultural é tão grande que chega a causar espanto para quem cresceu sob a máxima de “banho de manhã e à noite”.

Apesar do estranhamento, especialistas lembram que cada país tem sua cultura, clima e relação própria com a higiene. Portanto, generalizações não explicam totalmente essas diferenças.

O que dizem os especialistas

O dermatologista Jayme de Oliveira Filho alerta ao Jornal Hoje que “mais do que um banho por dia pode prejudicar a nossa pele”. Para ele, a recomendação é usar sabonetes suaves apenas nas regiões necessárias, além de banhos rápidos e com água morna.

Segundo o médico, banhos muito quentes removem a proteção natural da pele e aumentam a chance de ressecamento. Por isso, a regra é equilíbrio: manter a higiene sem transformar o hábito em agressão diária.

Apesar dos alertas, muitos brasileiros resistem à ideia de reduzir o número de banhos. “Vou continuar tomando os meus dois banhos por dia, depois passando um creminho hidratante”, afirmou a aposentada Maria Helena de Souza.

Hábitos que vão além do banho

A pesquisa também trouxe outros dados de higiene. Quase 80% das pessoas afirmaram lavar as mãos com sabonete diariamente, enquanto 70% revelaram que lavam o rosto pelo menos uma vez ao dia.

Esses números mostram que a preocupação com a limpeza não se limita ao chuveiro. Ainda assim, os hábitos variam bastante entre culturas e levantam discussões sobre até que ponto o excesso é saudável.

O banho, para o brasileiro, é mais que um ato de higiene: é parte do dia a dia, quase um símbolo de identidade nacional. Mas diante dos alertas médicos e da necessidade de economizar água, a pergunta que fica é: será que estamos exagerando?

