Filha de Flávia Alessandra, Giulia Costa diz que nudez é natural na família: 'Amo cozinhar pelada'

Atriz falou que amigos precisam avisar antes de irem visitá-la

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 13:43

Giulia Costa

Filha de Flávia Alessandra, Giulia Costa disse a nudez nunca foi um assunto delicado em casa. Ao contrário: segundo ela, o corpo sempre foi visto com naturalidade por sua família. Tanto que, se algum amigo for visitá-la, é preciso avisar antes.

"Lá em casa, se você chegar, tem que avisar mesmo! A nudez é tratada com muita naturalidade", falou, em uma conversa no podcast "Nepograma", apresentado por Luísa Perissé. "Hoje em dia moro sozinha. Então fico sozinha mesmo, pelada. Amo cozinhar pelada. Fico na cozinha assim, ó, fazendo omelete pelada. Juro por Deus", completou.

O tema surgiu após Giulia comentar sobre as vezes em que a mãe posou nua para a Playboy. Flávia Alessandra esteve nas páginas da revista duas vezes. Na primeira, a filha era pequena e não entendia bem. Já na segunda, ela era mais velha e as fotos da mãe viraram assunto na escola. A veterana, inclusive, chegou a ser chamada pela direção depois que colegas encontraram na internet seu ensaio nu.

"Na aula de informática, colocaram no Google. [...] Eles colocaram lá, e estava um burburinho, tipo... Ai, gente!", contou a atriz, que comentou como o episódio revelou falhas básicas de segurança digital no colégio. "Eu não sei também como, que crlh*, não era travado, né?", questionou.

O constrangimento ficou ainda maior quando um dos colegas fez um comentário sobre Flávia. "Aí ele disse que [minha mãe] era uma gostosa e chamaram o menino que fez isso na escola. Ele levou uma advertência, mas não foi suspenso", relatou Giulia.