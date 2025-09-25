DESAPEGA

‘Ex é passado’: Tinder lança caminhão de lixo para descartar lembranças de relacionamentos antigos

Iniciativa tem o objetivo de estimular o desapego e a libertação emocional de relacionamentos passados

Felipe Sena

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 18:09

Objetos que fazem lembrar relacionamentos do passado podem ser descartados em caminhão Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Há quem vire amigo do ex, mas outras pessoas preferem deixar o passado com outra pessoa para trás ou até mesmo na caçamba de lixo. Com esse intuito, o Tinder resolveu transformar o fim de um relacionamento em um ritual de libertação.

Através da campanha “Move On”, a marca do aplicativo de relacionamentos colocou um caminhão de lixo temático nas ruas de Mumbai, na Índia, convidando as pessoas a descartarem objetos que lembram seus ex-relacionamentos, deixando as lembranças para trás.

Além da coleta de objetos, o caminhão também serve como espaço de interação, com presença de influenciadores e criadores de conteúdo locais. Um dos destaques visuais da campanha é o aviso estampado no veículo: “Cuidado! Contém bagagem emocional”.