‘Ex é passado’: Tinder lança caminhão de lixo para descartar lembranças de relacionamentos antigos

Iniciativa tem o objetivo de estimular o desapego e a libertação emocional de relacionamentos passados

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 18:09

Objetos que fazem lembrar relacionamentos do passado podem ser descartados em caminhão
Objetos que fazem lembrar relacionamentos do passado podem ser descartados em caminhão Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Há quem vire amigo do ex, mas outras pessoas preferem deixar o passado com outra pessoa para trás ou até mesmo na caçamba de lixo. Com esse intuito, o Tinder resolveu transformar o fim de um relacionamento em um ritual de libertação.

Relacionamentos

Desapego do passado é um dos objetivos da campanha por Reprodução | Freepik

