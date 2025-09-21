ASTROLOGIA

Eclipse deste domingo vai abalar sua rotina, relacionamentos e decisões; veja previsões para os signos

Fenômeno acontece neste domingo (21) e promete impactar todos os signos do zodíaco

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 11:00

Eclipse solar Crédito: Shutterstock

O segundo eclipse solar do ano acontece neste domingo (21) e promete impactar todos os signos do zodíaco. O evento ocorre no grau 29 de Virgem, conhecido como grau anaretico - símbolo de finais inevitáveis e novos começos -, junto com a Lua nova no mesmo signo.

Segundo a astróloga Giuliana Piloni em entrevista ao jornal Clarín, o eclipse exige que cada signo deixe para trás tudo o que não serve mais, desde hábitos e padrões até relações e crenças.

“Este eclipse ocorre em conjunção com o Nodo Sul, sinal claro de que uma etapa se encerra. Por estar em Virgem, signo ligado à limpeza, organização e hábitos cotidianos, a mensagem é direta: é hora de depurar, estabelecer limites e escolher com consciência o que realmente contribui para o nosso bem-estar”, explicou.

O eclipse solar parcial acontece quando a Lua passa entre o Sol e a Terra, bloqueando apenas parte da luz solar. Embora o fenômeno não possa ser visto no Brasil, ele poderá ser acompanhado ao vivo pela internet em regiões como Nova Zelândia, Austrália e partes da Antártida.

Confira como cada signo será impactado neste eclipse:

Áries: Sua rotina entra em reset. Trabalho puxado, horários caóticos ou hábitos que minam sua saúde podem chegar ao limite. Aproveite o dia para reorganizar sua agenda e priorizar o que realmente importa.

Touro: O eclipse movimenta vida amorosa e criatividade. Relações desgastadas ou projetos que não trazem prazer podem se encerrar. Foque no que te dá alegria e liberdade.

Gêmeos: Mudanças no lar ou na família ganham destaque. É hora de limpar não só o espaço físico, mas também o emocional, encerrando padrões antigos que não servem mais.

Câncer: Atenção à comunicação. Conversas pendentes podem ter fim, e ajustes acontecem com irmãos, vizinhos ou pessoas próximas. Revise também sua fala interior, pois ela influencia sua energia.

Leão: Reflita sobre finanças e autoestima. Gastos excessivos ou crenças sobre seu valor pessoal podem ser colocados à prova. Cortes estratégicos e valorização do que oferece serão importantes.

Virgem: O fenômeno acontece diretamente no seu signo, provocando transformações profundas. Velhas versões de si mesmo ficam para trás. Cuide da saúde e prepare-se para um ciclo mais autêntico.

Libra: O eclipse ativa o inconsciente. Medos e padrões de sabotagem podem vir à tona. Reserve momentos para descanso e introspecção; sonhos podem trazer mensagens importantes.

Escorpião: Transformações chegam por meio de grupos e amizades. Conexões antigas podem se encerrar, abrindo espaço para novas redes e projetos mais alinhados com seu momento.

Sagitário: Carreira e vocação ganham luz. Etapas profissionais podem terminar, abrindo caminho para novas oportunidades. Mudanças podem ser desafiadoras, mas necessárias.

Capricórnio: O fenômeno questiona sua visão de mundo. Estudos, crenças ou viagens podem ser encerrados. O eclipse convida a olhar com mais sinceridade e amplitude para a vida.

Aquário: Questões ligadas à intimidade e finanças compartilhadas vêm à tona. É hora de cortar vínculos de dependência e recuperar autonomia, enfrentando medos profundos com coragem.