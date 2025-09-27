Acesse sua conta
Chico Buarque dobra aposta no Prêmio Jabuti e surpreende com presença dupla na disputa

Na 67ª edição da principal premiação literária do país, o cantor e escritor aparece como autor e também como tema de livro; finalistas serão anunciados em 7 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 07:00

Chico Buarque
Chico Buarque Crédito: Leo Aversa

Prêmio mais popular da literatura nacional, o tradicional Prêmio Jabuti, organizado pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), nos preparativos para sua 67ª edição, divulgou ontem (26) a lista dos semifinalistas, com dez indicados em cada uma das 23 categorias.

A lista passará por nova fase eliminatória, e em 7 de outubro serão conhecidos os cinco finalistas, concorrentes ao prêmio de R$ 5 mil.

Este ano, as 4.350 obras inscritas disputam a categoria especial de Livro do Ano, pela qual receberão o valor de R$ 70 mil e a vaga para representar o país na Feira do Livro de Londres, com destaque por ocasião do Ano da Cultura Brasil-Reino Unido. Todas as obras que disputam o prêmio foram publicadas em 2024.

Com presença de editoras de diversos tamanhos, a celebração homenageia este ano a escritora Ana Maria Machado, um dos nomes mais presentes na produção editorial nacional, premiada com três Jabutis e membro da Academia Brasileira de Letras (ABL). A carioca, de 83 anos de idade, recebeu ainda o Prêmio Hans Cristian Andersen, considerado o maior destaque internacional para autores de literatura infantil.

O Prêmio Jabuti se destaca por premiar tanto estreantes e pequenas editoras quanto nomes consagrados e gigantes do setor. Entre os nomes mais conhecidos, autores como Monja Cohen, Christian Dunker, Ruy Castro, Carpinejar, Miguel Nicolelis e Daniel Munduruku, além de uma curiosa participação dupla de Chico Buarque, que disputa na categoria de melhor Romance Literário, por seu Bambino a Roma, ficção, mas também aparece como tema da obra Chico Buarque em 80 canções, de André Simões.

Histórico de Chico Buarque no Prêmio Jabuti

O cantor, compositor e escritor Chico Buarque coleciona premiações em três edições do prêmio. São elas:


  • 1992 - Estorvo: prêmio na categoria Romance 
  • 2004 - Budapeste: obra destacada na premiação daquela edição 
  • 2010 - Leite Derramado: obra vencedora do Jabuti (Livro do Ano / Melhor Livro de Ficção naquela edição). A escolha de 2010 gerou ampla cobertura e debate na época sobre o regulamento do prêmio.

Por Flavia Azevedo com agências

Siga no Instagram: @flaviaazevedoalmeida

