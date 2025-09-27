Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ministro da Saúde socorre passageira que passou mal em avião; veja

Mulher desmaiou antes da decolagem de voo que ia de Brasília para o Rio

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 19:33

Ministro socorreu mulher que passou mal antes da decolagem
Ministro socorreu mulher que passou mal antes da decolagem Crédito: Reprodução

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, prestou atendimento médico a uma passageira que desmaiou dentro de um avião antes do início da viagem. O caso foi registrado no Aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek, em Brasília, neste sábado (27). O voo tinha como destino o Rio de Janeiro. 

Padilha, que é médico de formação, foi acionado pelo marido da mulher e socorreu a passageira ainda na aeronave. Segundo a equipe do ministério, a causa do desmaio foi uma hipoglicemia ´ queda no nível de açúcar no sangue. O episódio foi gravado por passageiros. 

O ministro pediu um doce para auxiliar na recuperação da passageira e a acompanhou durante todo o trajeto até o Rio de Janeiro. Após o atendimento, o voo seguiu sem outras intercorrências. Veja o momento em que Padilha socorre a passageira abaixo. 

Mais recentes

Imagem - Bebidas adulteradas provocam duas mortes e nove internações em São Paulo

Bebidas adulteradas provocam duas mortes e nove internações em São Paulo
Imagem - Humorista tem shows cancelados após ser condenado por estupro contra a filha

Humorista tem shows cancelados após ser condenado por estupro contra a filha
Imagem - Cantor sertanejo morre em colisão frontal após invadir contramão; mulher fica gravemente ferida

Cantor sertanejo morre em colisão frontal após invadir contramão; mulher fica gravemente ferida

MAIS LIDAS

Imagem - Baiano de Feira de Santana cria sorveteria em São Paulo e atrai até 8 mil pessoas por mês
01

Baiano de Feira de Santana cria sorveteria em São Paulo e atrai até 8 mil pessoas por mês

Imagem - Quem é Paulista, preso na Bahia e apontado como o maior traficante de aves do Brasil
02

Quem é Paulista, preso na Bahia e apontado como o maior traficante de aves do Brasil

Imagem - Como funciona o esquema bilionário que usa estrada baiana para tráfico de aves de canto
03

Como funciona o esquema bilionário que usa estrada baiana para tráfico de aves de canto

Imagem - Feira livres na Bahia viram centro do tráfico de aves de canto silvestres
04

Feira livres na Bahia viram centro do tráfico de aves de canto silvestres