SUSTO

Ministro da Saúde socorre passageira que passou mal em avião; veja

Mulher desmaiou antes da decolagem de voo que ia de Brasília para o Rio

Maysa Polcri

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 19:33

Ministro socorreu mulher que passou mal antes da decolagem Crédito: Reprodução

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, prestou atendimento médico a uma passageira que desmaiou dentro de um avião antes do início da viagem. O caso foi registrado no Aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek, em Brasília, neste sábado (27). O voo tinha como destino o Rio de Janeiro.

Padilha, que é médico de formação, foi acionado pelo marido da mulher e socorreu a passageira ainda na aeronave. Segundo a equipe do ministério, a causa do desmaio foi uma hipoglicemia ´ queda no nível de açúcar no sangue. O episódio foi gravado por passageiros.