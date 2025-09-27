Ministro da Saúde socorre passageira que passou mal em avião; veja

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 27 de setembro de 2025 às 19:33
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, prestou atendimento médico a uma passageira que desmaiou dentro de um avião antes do início da viagem. O caso foi registrado no Aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek, em Brasília, neste sábado (27). O voo tinha como destino o Rio de Janeiro.
Padilha, que é médico de formação, foi acionado pelo marido da mulher e socorreu a passageira ainda na aeronave. Segundo a equipe do ministério, a causa do desmaio foi uma hipoglicemia ´ queda no nível de açúcar no sangue. O episódio foi gravado por passageiros.
O ministro pediu um doce para auxiliar na recuperação da passageira e a acompanhou durante todo o trajeto até o Rio de Janeiro. Após o atendimento, o voo seguiu sem outras intercorrências. Veja o momento em que Padilha socorre a passageira abaixo.