RISCO

Bebidas adulteradas provocam duas mortes e nove internações em São Paulo

Governo Federal emite alerta após casos de intoxicação por metanol

Maysa Polcri

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 19:13

Autoridades em saúde alertam para o risco de ingestão de metanol Crédito: Biodiesel Brasil/Divulgação

O Centro de Vigilância Sanitária (CVS) do estado de São Paulo informou neste sábado (27) que foram registradas duas mortes por intoxicação por metanol no estado desde junho, sendo uma em São Bernardo do Campo e outra na capital paulista. Atualmente, há dez casos sob investigação com suspeita de intoxicação por consumo de bebida contaminada na cidade de São Paulo.

Em apenas 25 dias, foram 25 casos de intoxicação por metanol, no estado de São Paulo, por ingestão de bebida alcoólica adulterada, de acordo com informações da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad/MJSP). O número de casos é considerado fora do padrão para o curto período de tempo e também por desviar dos casos até hoje notificados de intoxicação por metanol.

"O Ciatox [Centro de Informação e Assistência Toxicológica] recebeu, nos últimos dois anos, casos de intoxicação por metanol a partir de consumo de combustíveis por ingestão deliberada em contextos de abuso de substâncias, frequentemente associada à população de rua. Contudo, de acordo com a notificação de hoje, a ingestão se deu em cenas sociais de consumo alcóolico, incluindo bares, e com diferentes tipos de bebida, como gin, whisky, vodka, entre outros", afirma a Secretaria Nacional.

A pasta, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, ressalta ainda que são registros inéditos no referido centro toxicológico. É possível haver outros casos não notificados, uma vez que nem todos os casos de intoxicação chegam aos órgãos de vigilância e controle.

A ingestão acidental ou intencional de metanol leva a intoxicações graves e potencialmente fatais. O" cenário de adulteração é particularmente relevante do ponto de vista de saúde pública, pois episódios dessa natureza frequentemente resultam em surtos epidêmicos com múltiplos casos graves e elevada taxa de letalidade, afetando grupos populacionais vulneráveis e exigindo resposta rápida das autoridades sanitárias", diz a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos.

O Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo recomenda atenção redobrada em estabelecimentos comerciais. “A recomendação é que bares, empresas e demais estabelecimentos redobrem a atenção quanto à procedência dos produtos oferecidos, e que a população adquira apenas bebidas de fabricantes legalizados, com rótulo, lacre de segurança e selo fiscal, evitando opções de origem duvidosa e prevenindo casos de intoxicação que podem colocar a vida em risco”, pontua.