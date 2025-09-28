Briga de vizinhos por “barulho de sexo” termina com dois esfaqueados

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 28 de setembro de 2025 às 08:25
Um homem de 50 anos e a sobrinha dele, de 35, foram esfaqueados após um briga de vizinhos que dividem o mesmo lote, por volta das 11h50 deste sábado (27/9), em Taguatinga Sul (DF).
Segundo informações da família das vítimas, o homem foi atingido no pescoço e no pulmão. Ele está em estado grave, porém estável, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no Hospital Brasília, em Águas Claras. A equipe médica está avaliando se a vítima precisará passar por cirurgia.