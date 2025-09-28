Acesse sua conta
Briga de vizinhos por “barulho de sexo” termina com dois esfaqueados

Um homem de 50 anos e a sobrinha dele, de 35, foram esfaqueados após briga com vizinhos que dividem o mesmo lote, neste sábado (27/9)

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 08:25

Briga de vizinhos por “barulho de sexo” termina com dois esfaqueados Crédito: Material cedido ao Metrópoles

Um homem de 50 anos e a sobrinha dele, de 35, foram esfaqueados após um briga de vizinhos que dividem o mesmo lote, por volta das 11h50 deste sábado (27/9), em Taguatinga Sul (DF).

Segundo informações da família das vítimas, o homem foi atingido no pescoço e no pulmão. Ele está em estado grave, porém estável, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no Hospital Brasília, em Águas Claras. A equipe médica está avaliando se a vítima precisará passar por cirurgia.

Leia matéria completa no Metrópoles, parceiro do CORREIO. 

