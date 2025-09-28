METRÓPOLES

Briga de vizinhos por “barulho de sexo” termina com dois esfaqueados

Um homem de 50 anos e a sobrinha dele, de 35, foram esfaqueados após briga com vizinhos que dividem o mesmo lote, neste sábado (27/9)

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 08:25

Um homem de 50 anos e a sobrinha dele, de 35, foram esfaqueados após um briga de vizinhos que dividem o mesmo lote, por volta das 11h50 deste sábado (27/9), em Taguatinga Sul (DF).