Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Brilho e veneno: quem são as golpistas mais temidas da noite carioca

Com ficha criminal extensa, elas são especializadas no famoso golpe “Boa Noite, Cinderela” e parecem não temer a cadeia

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 07:38

Brilho e veneno: quem são as golpistas mais temidas da noite carioca
Brilho e veneno: quem são as golpistas mais temidas da noite carioca Crédito: Metrópoles

Trajadas com vestidos brilhantes, salto alto e perfumes sedutores, elas saem da Baixada Fluminense rumo aos pontos turísticos mais badalados do Rio de Janeiro (RJ) com um único objetivo: roubar.

É na Pedra do Sal, nos Arcos da Lapa e nas areias da praia de Copacabana que as golpistas fisgam os turistas, principalmente estrangeiros, e, como num passe de mágica, os colocam para “dormir”, arrancando todo o dinheiro disponível em suas contas bancárias.

Leia matéria completa no Metrópoles, parceiro do CORREIO. 

Mais recentes

Imagem - Influenciador suspeito de desviar R$ 146 milhões via Pix é preso na Argentina

Influenciador suspeito de desviar R$ 146 milhões via Pix é preso na Argentina
Imagem - Ministro da Saúde socorre passageira que passou mal em avião; veja

Ministro da Saúde socorre passageira que passou mal em avião; veja
Imagem - Bebidas adulteradas provocam duas mortes e nove internações em São Paulo

Bebidas adulteradas provocam duas mortes e nove internações em São Paulo

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura lança concurso público com 98 vagas e salários de até R$ 8,5 mil
01

Prefeitura lança concurso público com 98 vagas e salários de até R$ 8,5 mil

Imagem - Planserv vive momento crítico sob nova direção; entenda a crise
02

Planserv vive momento crítico sob nova direção; entenda a crise

Imagem - Murilo Huff veta lançamento de álbum póstumo de Marília Mendonça
03

Murilo Huff veta lançamento de álbum póstumo de Marília Mendonça

Imagem - 'Casamento às Cegas 50+': Lucielma Cardeal se pronuncia sobre acusações de perseguição a ex-noivo
04

'Casamento às Cegas 50+': Lucielma Cardeal se pronuncia sobre acusações de perseguição a ex-noivo