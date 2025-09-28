Grêmio x Vitória: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 28 de setembro de 2025 às 07:00
Grêmio e Vitória se enfrentam neste domingo (28), às 11h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. O Tricolor busca subir para a primeira página da tabela, enquanto o Leão tenta encurtar a distância para sair da zona de rebaixamento. Confira onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.
A partida entre Grêmio e Vitória terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Premiere (pay-per-view).
O time comandado por Mano Menezes vem de empate com o Botafogo e ocupa a 11ª posição, com 29 pontos. Uma vitória pode colocar a equipe gaúcha na parte de cima da tabela, encostando em Corinthians, Bragantino e Fluminense. O treinador volta a contar com Cuéllar e Arthur, mas segue sem Balbuena, Villasanti, Braithwaite, Carlos Vinicius, Monsalve e João Pedro, todos lesionados de longa data.
Últimos confrontos entre Vitória x Grêmio
O Vitória terá a estreia de Jair Ventura no comando técnico. O clube baiano está na 17ª colocação, com 22 pontos, abrindo a zona de rebaixamento. Mesmo com uma vitória, não conseguirá deixar o Z-4 nesta rodada. Para o confronto, o Leão não terá Jamerson, que sofreu ruptura do ligamento do tornozelo, e Rúben Ismael, também lesionado, além de Dudu e Pepê, ambos suspensos.
Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Arthur, Edenilson, Pavon (Alysson) e Willian; André Henrique. Técnico: Mano Menezes.
Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho, Camutanga, Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Willian Oliveira, Baralhas e Matheuzinho; Romarinho (Renzo López) e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.