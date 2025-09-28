Acesse sua conta
Grêmio x Vitória: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Válida pela 24ª rodada da Série A, a partida será disputada neste domingo (28), às 11h, na Arena Grêmio, em Porto Alegre

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 07:00

Vitória empatou em 1x1 com o Grêmio no 1º turno
Vitória empatou em 1x1 com o Grêmio no 1º turno Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Grêmio e Vitória se enfrentam neste domingo (28), às 11h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. O Tricolor busca subir para a primeira página da tabela, enquanto o Leão tenta encurtar a distância para sair da zona de rebaixamento. Confira onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Grêmio x Vitória ao vivo

A partida entre Grêmio e Vitória terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Premiere (pay-per-view).

Grêmio

O time comandado por Mano Menezes vem de empate com o Botafogo e ocupa a 11ª posição, com 29 pontos. Uma vitória pode colocar a equipe gaúcha na parte de cima da tabela, encostando em Corinthians, Bragantino e Fluminense. O treinador volta a contar com Cuéllar e Arthur, mas segue sem Balbuena, Villasanti, Braithwaite, Carlos Vinicius, Monsalve e João Pedro, todos lesionados de longa data.

Últimos confrontos entre Vitória x Grêmio

Vitória 1x1 Grêmio - 6ª rodada Brasileirão 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 1x1 Grêmio - 37ª rodada Brasileirão 2024 por Paula Fróes/CORREIO
Grêmio 2x0 Vitória- 18ª rodada Brasileirão  por Victor Ferreira/EC Vitória
Grêmio 1x0 Vitória - Jogo de volta oitavas de final Copa do Brasil 2021 por Lucas Uebel/Grêmio
Vitória 0x3 Grêmio - Jogo de ida oitavas de final Copa do Brasil 2021 por Lucas Uebel/Grêmio
1 de 5
Vitória 1x1 Grêmio - 6ª rodada Brasileirão 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória

Vitória

O Vitória terá a estreia de Jair Ventura no comando técnico. O clube baiano está na 17ª colocação, com 22 pontos, abrindo a zona de rebaixamento. Mesmo com uma vitória, não conseguirá deixar o Z-4 nesta rodada. Para o confronto, o Leão não terá Jamerson, que sofreu ruptura do ligamento do tornozelo, e Rúben Ismael, também lesionado, além de Dudu e Pepê, ambos suspensos. 

Prováveis escalações de Grêmio x Vitória

Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Arthur, Edenilson, Pavon (Alysson) e Willian; André Henrique. Técnico: Mano Menezes.

Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho, Camutanga, Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Willian Oliveira, Baralhas e Matheuzinho; Romarinho (Renzo López) e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura. 

Ficha do Jogo

  • Jogo: Grêmio x Vitória
  • Campeonato: Brasileirão Série A 2025
  • Rodada: 25ª
  • Data: Domingo, 28 de setembro de 2025
  • Horário: 11h (de Brasília)
  • Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre - RS
  • Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

Arbitragem

  • Árbitro: Raphael Claus (SP)
  • Assistente 1: Alex Ang Ribeiro (SP)
  • Assistente 2: Joverton Wesley de Souza Lima (RO)
  • VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

