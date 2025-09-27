Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tetra e penta: Brasil abre Mundial de atletismo paralímpico com ouro

Petrúcio Ferreira e Beth Gomes são campeões do mundo novamente

  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Agência Brasil

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 16:30

Petrúcio Ferreira é novamente campeão do mundo
Petrúcio Ferreira é novamente campeão do mundo Crédito: Cris Mattos/CPB

O primeiro dia de provas do Mundial de Atletismo Paralímpico, em Nova Delhi, na Índia, foi altamente produtivo para os atletas brasileiros. Neste sábado (27), dois deles conquistaram ouros e aumentaram a coleção de títulos mundiais.

Petrúcio Ferreira chegou ao penta nos 100 metros T47 (deficiência nos membros superiores), enquanto Beth Gomes alcançou o tetra no lançamento de disco F53 (atletas que competem sentados).

Notícias relacionadas:De volta a Tóquio, Alison dos Santos é prata no Mundial de Atletismo.Alison dos Santos se classifica para final no Mundial de Atletismo.O saldo do primeiro dia teve ainda mais duas pratas, com Yeltsin Jacques, nos 5.000m T11 (deficiência visual) e Vinícius Cabral nos 100m T71 (petra).

Leia mais

Imagem - Centro Paralímpico oferece aulas gratuitas de tênis de mesa para jovens com deficiência

Centro Paralímpico oferece aulas gratuitas de tênis de mesa para jovens com deficiência

Imagem - Oito vezes campeão brasileiro, remador paralímpico baiano sonha com CT em Salvador

Oito vezes campeão brasileiro, remador paralímpico baiano sonha com CT em Salvador

Imagem - Com brilho nos olhos, Beth Gomes quer buscar tri paralímpico em 2028

Com brilho nos olhos, Beth Gomes quer buscar tri paralímpico em 2028

O pentacampeonato do paraibano Petrúcio Ferreira veio em uma final extremamente disputada. O velocista ficou em primeiro com o tempo de 10s66, mas a diferença para o segundo colocado, o chinês Shi Kangjun, foi de apenas dois centésimos, enquanto o terceiro colocado, o marroquino Ayamane El Haddaoui, chegou apenas quatro centésimos depois. Outro brasileiro, Thomaz Ruan, que terminou a prova apenas 0s16 atrás de Petrúcio, ficou em quarto, de fora do pódio.

O ouro de Beth Gomes veio de forma tranquila. Ela registrou 17,35m na final do lançamento de disco F53, mais de três metros à frente da segunda colocada, a ucraniana Zoia Ovsill, que lançou a 14,16m. O pódio foi completado por Elena Gorlova, que competiu sem bandeira e registrou 13,10m. O Mundial de atletismo paralímpico vai até domingo (5).

Mais recentes

Imagem - Bahia x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem
Imagem - Grêmio x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Grêmio x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem
Imagem - Alcaraz supera lesão no tornozelo e avança às quartas no Japão; Sinner leva susto na China

Alcaraz supera lesão no tornozelo e avança às quartas no Japão; Sinner leva susto na China

MAIS LIDAS

Imagem - Irmãs baianas desaparecidas são encontradas presas em outro estado; entenda
01

Irmãs baianas desaparecidas são encontradas presas em outro estado; entenda

Imagem - Planserv vive momento crítico sob nova direção; entenda a crise
02

Planserv vive momento crítico sob nova direção; entenda a crise

Imagem - Marido simula assalto e mata esposa com tiro na cabeça
03

Marido simula assalto e mata esposa com tiro na cabeça

Imagem - Prefeitura lança concurso público com 98 vagas e salários de até R$ 8,5 mil
04

Prefeitura lança concurso público com 98 vagas e salários de até R$ 8,5 mil