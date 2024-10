REMO

Oito vezes campeão brasileiro, remador paralímpico baiano sonha com CT em Salvador

Renê Pereira foi medalhista de bronze nas Paralimpíadas de Tóquio

Alô Alô Bahia

Publicado em 22 de outubro de 2024 às 15:42

Renê Pereira Crédito: CBR

Único representante do Clube de Natação e Regatas São Salvador (CNRSS), Renê Pereira terminou o Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) de Remo Unificado 2024, em São Paulo, no último fim de semana, com a 1ª colocação na categoria 1x PR1 masculino. Com isso, o atleta paralímpico, que participou das Paralimpíadas do Rio em 2016 e já foi medalhista de bronze em Tóquio 2021, alcançou o lugar mais alto do pódio na competição pela oitava vez.

“É um recorde histórico. Antes de eu entrar na modalidade, o recorde era de tricampeão. A Sudesb (Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia) teve um apoio fundamental nesse processo na aquisição das passagens. Essa ajuda foi ótima e me possibilitou estar lá em São Paulo representando a Bahia”, celebrou Renê, que vislumbra participar da disputa em Los Angeles em 2028. “É muito cedo ainda para fazer essa previsão, mas é o que sinto no meu coração. Inicio esse ciclo pensando em quem sabe estar em Los Angeles em 2028. Quero continuar representando o paradesporto do país”, confessa.

Renê Pereira Crédito: CBR

Renê também busca atrair novos adeptos à modalidade e ao esporte em geral com a criação do CT Renê Pereira, um espaço idealizado para a prática de esportes náuticos em Salvador. “É algo que já está praticamente consolidado, precisa mesmo só do apoio logístico. É algo que vai ser importante pra mim e para outros atletas de modalidades náuticas”, defende.