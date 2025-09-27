JEJUM

Vitória precisa quebrar tabu de nove anos para voltar a vencer o Grêmio

Leão da Barra não vence o Imortal desde 2016

Pedro Carreiro

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 08:00

Vitória empatou em 1x1 com o Grêmio no 1º truno Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória encara o Grêmio neste domingo (28), às 11h, na Arena Grêmio, pela 25ª rodada do Brasileirão. A equipe rubro-negra busca vencer na estreia do técnico Jair Ventura para tentar deixar o Z-4. Para isso, no entanto, o Leão terá que quebrar dois tabus: conquistar a primeira vitória como visitante nesta edição do campeonato e, de quebra, voltar a superar o Imortal, algo que não consegue desde 2016.

No histórico geral do confronto, os números mostram vantagem da equipe gaúcha. Em 52 partidas, o rubro-negro venceu apenas 13 (25%), empatou 14 (27%) e perdeu 25 (48%) para o Grêmio. Pela Série A, os números são similares: são 12 triunfos do Vitória (27%), 12 empates (27%) e 20 vitórias da equipe tricolor.

Jogando em Porto Alegre, porém, o retrospecto é ainda mais favorável aos gaúchos. No geral, são 18 vitórias do tricolor (64%), 7 empates (25%) e apenas 3 triunfos do Vitória (11%). Especificamente pela elite do futebol nacional, o cenário é tão desfavorável quanto: 15 vitórias para os donos da casa (62%), 7 empates (29%) e apenas duas vitórias rubro-negras (8%).

A última vitória do Vitória como visitante diante do Grêmio foi há nove anos, na 10ª rodada do Brasileirão de 2016, pelo placar de 2x1, com gols de Diego Renan cobrando pênalti e Kieza. O único outro triunfo do Leão em solo gaúcho contra o tricolor foi em 1982, pelo placar de 1x0, em jogo válido pela primeira fase da competição.