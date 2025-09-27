Vitória precisa quebrar tabu de nove anos para voltar a vencer o Grêmio

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 27 de setembro de 2025 às 08:00
O Vitória encara o Grêmio neste domingo (28), às 11h, na Arena Grêmio, pela 25ª rodada do Brasileirão. A equipe rubro-negra busca vencer na estreia do técnico Jair Ventura para tentar deixar o Z-4. Para isso, no entanto, o Leão terá que quebrar dois tabus: conquistar a primeira vitória como visitante nesta edição do campeonato e, de quebra, voltar a superar o Imortal, algo que não consegue desde 2016.
No histórico geral do confronto, os números mostram vantagem da equipe gaúcha. Em 52 partidas, o rubro-negro venceu apenas 13 (25%), empatou 14 (27%) e perdeu 25 (48%) para o Grêmio. Pela Série A, os números são similares: são 12 triunfos do Vitória (27%), 12 empates (27%) e 20 vitórias da equipe tricolor.
Últimos confrontos entre Vitória x Grêmio
Jogando em Porto Alegre, porém, o retrospecto é ainda mais favorável aos gaúchos. No geral, são 18 vitórias do tricolor (64%), 7 empates (25%) e apenas 3 triunfos do Vitória (11%). Especificamente pela elite do futebol nacional, o cenário é tão desfavorável quanto: 15 vitórias para os donos da casa (62%), 7 empates (29%) e apenas duas vitórias rubro-negras (8%).
A última vitória do Vitória como visitante diante do Grêmio foi há nove anos, na 10ª rodada do Brasileirão de 2016, pelo placar de 2x1, com gols de Diego Renan cobrando pênalti e Kieza. O único outro triunfo do Leão em solo gaúcho contra o tricolor foi em 1982, pelo placar de 1x0, em jogo válido pela primeira fase da competição.
Vale destacar também que desde a vitória em 2016, o Leão não derrotou o Imortal nem como mandante. Foram 10 partidas desde então, com seis derrotas e quatro empates. No embate do primeiro turno deste ano, após sair atrás no placar, o Leão arrancou um empate em 1x1, graças a gol de Carlinhos.