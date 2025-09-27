Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vitória precisa quebrar tabu de nove anos para voltar a vencer o Grêmio

Leão da Barra não vence o Imortal desde 2016

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 08:00

Vitória enfrentou o Grêmio no Barradão
Vitória empatou em 1x1 com o Grêmio no 1º truno Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória encara o Grêmio neste domingo (28), às 11h, na Arena Grêmio, pela 25ª rodada do Brasileirão. A equipe rubro-negra busca vencer na estreia do técnico Jair Ventura para tentar deixar o Z-4. Para isso, no entanto, o Leão terá que quebrar dois tabus: conquistar a primeira vitória como visitante nesta edição do campeonato e, de quebra, voltar a superar o Imortal, algo que não consegue desde 2016.

No histórico geral do confronto, os números mostram vantagem da equipe gaúcha. Em 52 partidas, o rubro-negro venceu apenas 13 (25%), empatou 14 (27%) e perdeu 25 (48%) para o Grêmio. Pela Série A, os números são similares: são 12 triunfos do Vitória (27%), 12 empates (27%) e 20 vitórias da equipe tricolor.

Últimos confrontos entre Vitória x Grêmio

Vitória 1x1 Grêmio - 6ª rodada Brasileirão 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 1x1 Grêmio - 37ª rodada Brasileirão 2024 por Paula Fróes/CORREIO
Grêmio 2x0 Vitória- 18ª rodada Brasileirão  por Victor Ferreira/EC Vitória
Grêmio 1x0 Vitória - Jogo de volta oitavas de final Copa do Brasil 2021 por Lucas Uebel/Grêmio
Vitória 0x3 Grêmio - Jogo de ida oitavas de final Copa do Brasil 2021 por Lucas Uebel/Grêmio
1 de 5
Vitória 1x1 Grêmio - 6ª rodada Brasileirão 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória

Jogando em Porto Alegre, porém, o retrospecto é ainda mais favorável aos gaúchos. No geral, são 18 vitórias do tricolor (64%), 7 empates (25%) e apenas 3 triunfos do Vitória (11%). Especificamente pela elite do futebol nacional, o cenário é tão desfavorável quanto: 15 vitórias para os donos da casa (62%), 7 empates (29%) e apenas duas vitórias rubro-negras (8%).

A última vitória do Vitória como visitante diante do Grêmio foi há nove anos, na 10ª rodada do Brasileirão de 2016, pelo placar de 2x1, com gols de Diego Renan cobrando pênalti e Kieza. O único outro triunfo do Leão em solo gaúcho contra o tricolor foi em 1982, pelo placar de 1x0, em jogo válido pela primeira fase da competição.

Leia mais

Imagem - Confira o que Jair Ventura precisa fazer para salvar o Vitória do rebaixamento

Confira o que Jair Ventura precisa fazer para salvar o Vitória do rebaixamento

Imagem - Bahia e Vitória deixam de receber cota milionária após ação do Flamengo

Bahia e Vitória deixam de receber cota milionária após ação do Flamengo

Imagem - Vitória encerra preparação em Salvador e viaja para encarar o Grêmio

Vitória encerra preparação em Salvador e viaja para encarar o Grêmio

Vale destacar também que desde a vitória em 2016, o Leão não derrotou o Imortal nem como mandante. Foram 10 partidas desde então, com seis derrotas e quatro empates. No embate do primeiro turno deste ano, após sair atrás no placar, o Leão arrancou um empate em 1x1, graças a gol de Carlinhos.

Mais recentes

Imagem - Confira o que Jair Ventura precisa fazer para salvar o Vitória do rebaixamento

Confira o que Jair Ventura precisa fazer para salvar o Vitória do rebaixamento
Imagem - Enquanto aguarda sorteio da Copa do Brasil, Bahia conhece oponentes na Copa Maria Bonita

Enquanto aguarda sorteio da Copa do Brasil, Bahia conhece oponentes na Copa Maria Bonita
Imagem - Bahia e Vitória deixam de receber cota milionária após ação do Flamengo

Bahia e Vitória deixam de receber cota milionária após ação do Flamengo

MAIS LIDAS

Imagem - Ex-comandante dos Bombeiros revela depressão e dificuldade para emagrecer: ‘Perdi o round’
01

Ex-comandante dos Bombeiros revela depressão e dificuldade para emagrecer: ‘Perdi o round’

Imagem - Murilo Huff veta lançamento de álbum póstumo de Marília Mendonça
02

Murilo Huff veta lançamento de álbum póstumo de Marília Mendonça

Imagem - Irmãs baianas desaparecidas são encontradas presas em outro estado; entenda
03

Irmãs baianas desaparecidas são encontradas presas em outro estado; entenda

Imagem - Humorista de ‘A Praça é Nossa’ quebra o silêncio sobre acusação de estupro após ser condenado a 18 anos de prisão
04

Humorista de ‘A Praça é Nossa’ quebra o silêncio sobre acusação de estupro após ser condenado a 18 anos de prisão