SÉRIE A

Há quatro jogos sem ganhar na Série A, Bahia tem desafio diante do Palmeiras na Fonte Nova

Tricolor precisa vencer para acabar com o momento ruim e voltar a se aproximar do G4

Gilberto Barbosa

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 07:00

Luciano Juba é um dos destaques do Bahia no ano Crédito: Foto: Rafael Rodrigues/ EC Bahia

O Bahia conta com a força da sua torcida neste domingo (28), quando recebe o Palmeiras, pela 25ª rodada do Brasileirão. A partida dá início a uma sequência pesada para o tricolor, que enfrenta outras duas equipes do G-6 na próxima semana. A bola rola às 16h, na Arena Fonte Nova.

Além de se reaproximar do G-4, o Esquadrão busca superar um jejum de um mês sem vencer na competição. O triunfo mais recente da equipe ocorreu no dia 24 de agosto, quando venceu o Santos por 2x0. Desde então, o time foi derrotado por Mirassol (5x1), Cruzeiro (2x1) e Vasco (3x1) e empatou contra o Ceará (1x1).

A sequência ruim fez com que o time comandado por Rogério Ceni caísse do 4º para o 6º lugar, se enrolando na briga pela vaga na Libertadores do próximo ano. A equipe pode ser ultrapassada pelo São Paulo em caso de novo tropeço. O clube paulista enfrenta o Ceará na próxima segunda (29).

“Precisamos mudar essa chave. Já são alguns jogos sem vencer. Se Deus quiser, vai ser diferente contra o Palmeiras. Vamos fazer uma grande partida e sair dessa má fase”, falou o goleiro Ronaldo após a derrota para o Vasco, no Rio de Janeiro.

Se o momento baiano é ruim, o mesmo não pode ser dito do Palmeiras. O clube vem embalado após se classificar para a semifinal da Libertadores e está invicto nos últimos dez jogos. Pelo Brasileirão, os paulistas não perdem há cerca de quatro meses e venceram quatro das últimas cinco partidas. O time tem o melhor desempenho como visitante da competição, com sete triunfos nos dez duelos disputados fora de casa. Além disso, foram dois empates e apenas uma derrota

O histórico do confronto também é favorável ao Verdão. Ao todo, os times se enfrentaram 56 vezes, com 28 triunfos alviverdes e 11 tricolores, além de 17 empates. Na Fonte Nova, o Bahia venceu apenas cinco de 27 jogos contra o adversário. Em contrapartida, no primeiro turno, o Esquadrão contou com o gol de Kayky no final da partida para vencer por 1x0 em pleno estádio Allianz Parque.

Volta de atacante

Para o duelo, o Bahia conta com o retorno de Ademir, que treinou normalmente durante a semana. Apesar da volta do atacante, líder de assistências do tricolor na temporada, a equipe terá oito desfalques no domingo. Além de Jean Lucas, que foi expulso contra o Vasco, o tricolor não conta com Caio Alexandre, Erick, Kanu, Ruan Pablo, David Duarte, Erick Pulga e João Paulo, que seguem vetados pelo departamento médico.

“Alguns atletas fazem muita falta. Começamos o ano com Pulga, Lucho e Ademir, nesse momento não temos nenhum dos três. Mas não podemos nos apegar a isso, já que o campeonato não para e temos uma sequência muito pesada. Infelizmente as lesões acontecem e acabam com nosso planejamento”, disse o técnico Rogério Ceni.