Prefeitura abre concurso com mais de 1.200 vagas; salários chegam a R$ 5,5 mil

Inscrições podem ser feitas até 15 de outubro

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 01:00

Concursos públicos Crédito: Shutterstock

Estão abertas as inscrições para o concurso público da prefeitura de Juruti, no estado do Pará, com o objetivo de formar cadastro reserva de profissionais para 125 diferentes cargos. São 1.259 vagas divididas em dois editais: o primeiro, com 1.208 e o segundo com 51. São oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior. Os valores dos salários variam entre R$ 1,5 mil e R$ 5,5 mil. A carga horária das vagas varia entre 20h e 40h por semana. As candidaturas podem ser realizadas até o dia 15 de outubro.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, o Instituto Ágata. O valor da taxa de inscrição para cargos de nível fundamental é de R$ 70; para os de nível médio é de R$ 110; e, por fim, para vagas que requerem formação superior o valor da taxa é de R$ 140.

