OPORTUNIDADE

Salário de R$ 15 mil para trabalhar 20h: veja vagas em concurso de prefeitura

Inscrições foram abertas na última terça-feira (23)

Elaine Sanoli

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 01:00

Concursos públicos Crédito: Shutterstock

Foram abertas na última terça-feira (23) as inscrições para o concurso público da prefeitura de Cunha Porã, em Santa Catarina, com o objetivo de formar cadastro reserva de profissionais para diferentes cargos. As vagas são para os níveis fundamental, médio e superior. Os valores dos salários variam entre R$ 2,4 mil e R$ 5,2 mil. A carga horária das vagas varia entre 20h e 40h por semana. As candidaturas podem ser realizadas até o dia 23 de outubro.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da própria prefeitura. O valor da taxa de inscrição para cargos de nível fundamental é de R$ 80; para os de nível médio é de R$ 100; e, por fim, para vagas que requerem formação superior o valor da taxa é de R$ 150.

A isenção do pagamento da taxa de inscrição pode ser solicitado até a próxima terça-feira (30). Estão aptos à isenção do pagamento: candidatos de baixa renda inscritos no CadÚnico; doadores de sangue, medula óssea e leite humano; pessoas com deficiência cuja renda mensal não ultrapasse dois salários-mínimos; pessoas que tenham atuado, por no mínimo dois eventos, a serviço da Justiça Eleitoral Catarinense ou do Tribunal do Júri Catarinense, com validade de dois anos a contar da atuação; e eleitores convocados e nomeados para servirem à justiça eleitoral por ocasião dos pleitos eleitorais.