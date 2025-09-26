Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salário de R$ 15 mil para trabalhar 20h: veja vagas em concurso de prefeitura

Inscrições foram abertas na última terça-feira (23)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 01:00

Concursos públicos abertos oferecem mais de R$ 10 mil
Concursos públicos Crédito: Shutterstock

Foram abertas na última terça-feira (23) as inscrições para o concurso público da prefeitura de Cunha Porã, em Santa Catarina, com o objetivo de formar cadastro reserva de profissionais para diferentes cargos. As vagas são para os níveis fundamental, médio e superior. Os valores dos salários variam entre R$ 2,4 mil e R$ 5,2 mil. A carga horária das vagas varia entre 20h e 40h por semana. As candidaturas podem ser realizadas até o dia 23 de outubro.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da própria prefeitura. O valor da taxa de inscrição para cargos de nível fundamental é de R$ 80; para os de nível médio é de R$ 100; e, por fim, para vagas que requerem formação superior o valor da taxa é de R$ 150.

Veja vagas, salários e cronograma do concurso da prefeitura de Cunha Porã

Veja vagas disponíveis por Reprodução
Veja vagas disponíveis por Reprodução
Veja vagas disponíveis por Reprodução
Veja vagas disponíveis por Reprodução
Veja o cronograma por Reprodução
Veja o cronograma por Reprodução
Veja o cronograma por Reprodução
Veja o cronograma por Reprodução
Veja o cronograma por Reprodução
1 de 9
Veja vagas disponíveis por Reprodução

A isenção do pagamento da taxa de inscrição pode ser solicitado até a próxima terça-feira (30). Estão aptos à isenção do pagamento: candidatos de baixa renda inscritos no CadÚnico; doadores de sangue, medula óssea e leite humano; pessoas com deficiência cuja renda mensal não ultrapasse dois salários-mínimos; pessoas que tenham atuado, por no mínimo dois eventos, a serviço da Justiça Eleitoral Catarinense ou do Tribunal do Júri Catarinense, com validade de dois anos a contar da atuação; e eleitores convocados e nomeados para servirem à justiça eleitoral por ocasião dos pleitos eleitorais.

Leia mais

Imagem - Veja vagas de concurso com salários de até R$ 5.226,70

Veja vagas de concurso com salários de até R$ 5.226,70

Imagem - Concurso de prefeitura tem vagas para mais de 20 cargos e salários de até R$ 25 mil

Concurso de prefeitura tem vagas para mais de 20 cargos e salários de até R$ 25 mil

Imagem - Conselho abre concurso com salários entre R$ 9,6 mil e R$ 10,8 mil

Conselho abre concurso com salários entre R$ 9,6 mil e R$ 10,8 mil

O prazo para envio dos documentos da avaliação de títulos será entre 23 de setembro até 23 outubro. A prova objetiva será realizada no dia 23 de novembro. As avaliações práticas, para os cargos que a requerem, serão aplicadas no dias 13 e 14 de dezembro.  A publicação da classificação final será feita no dia 14 de novembro. O processo seletivo tem validade de 2 anos, a contar da data da publicação da homologação, que ainda não tem data definida.

Veja o edital completo.

Mais recentes

Imagem - Agência de São Paulo abre concurso com 105 vagas e salários de R$ 12 mil

Agência de São Paulo abre concurso com 105 vagas e salários de R$ 12 mil
Imagem - Universidade SENAI CIMATEC abre inscrições para o vestibular 2026.1 com 10% das vagas destinadas a bolsas de estudo integrais

Universidade SENAI CIMATEC abre inscrições para o vestibular 2026.1 com 10% das vagas destinadas a bolsas de estudo integrais
Imagem - Curso remoto e gratuito para PCDs: SENAI e Veracel oferecem formação em Assistente Administrativo de Recursos Humanos

Curso remoto e gratuito para PCDs: SENAI e Veracel oferecem formação em Assistente Administrativo de Recursos Humanos

MAIS LIDAS

Imagem - 13 agências da Crefisa são autuadas em Salvador; multas podem chegar a R$ 6 milhões
01

13 agências da Crefisa são autuadas em Salvador; multas podem chegar a R$ 6 milhões

Imagem - Ginasta Rebeca Andrade emociona técnico com presente de luxo de R$ 290 mil
02

Ginasta Rebeca Andrade emociona técnico com presente de luxo de R$ 290 mil

Imagem - Parecem inofensivas, mas mosquinhas de banheiro são riscos à saúde e acendem sinal de alerta
03

Parecem inofensivas, mas mosquinhas de banheiro são riscos à saúde e acendem sinal de alerta

Imagem - Enquete ‘A Fazenda 17’: Cenário indefinido revela participante mais rejeitada; confira parciais
04

Enquete ‘A Fazenda 17’: Cenário indefinido revela participante mais rejeitada; confira parciais