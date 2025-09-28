EM BUENOS AIRES

Influenciador suspeito de desviar R$ 146 milhões via Pix é preso na Argentina

Gabriel Spalone chegou a ser detido no Panamá, mas mas acabou liberado por não estar na lista da Interpol

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 07:29

Gabriel Spalone tem 29 anos e é empresário e influenciador digital Crédito: Reprodução

O empresário e influenciador digital Gabriel Spalone foi preso na noite deste sábado (27), ao pousar no Aeroporto Internacional da Argentina, em Buenos Aires, após ser incluído na Difusão Vermelha de procurados da Interpol. Dono das fintechs Dubai Cash e Next Trading Dubai, ele é suspeito de desviar R$ 146 milhões por meio de operações via Pix.

Gabriel é o principal alvo da “Operação Dubai”, realizada na última terça-feira (23) pela Polícia Civil de São Paulo, e estava foragido desde então. Na sexta-feira (26), ele chegou a ser detido no Aeroporto Internacional do Panamá, mas foi liberado em menos de 24 horas após as autoridades locais serem informadas de que ele não possuía ordem de prisão internacional e que nem estava na lista da Interpol naquele momento.

Influencer Gabriel Spalone 1 de 5

De acordo com o advogado Eduardo Maurício, que representa o empresário, as autoridades do Panamá o liberaram para seguir viagem a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Sua defesa também afirmou que a prisão havia sido "ilegal e abusiva". As informações são do G1.

Entretanto, poucas horas depois, o nome do empresário passou a constar no alerta vermelho da Interpol, mecanismo internacional utilizado para o compartilhamento de dados sobre foragidos. De acordo com Paulo Barbosa, delegado responsável pela Divisão de Crimes Cibernéticos, “a inclusão de Gabriel Spalone na Difusão Vermelha foi fruto de uma ação conjunta entre a Polícia Civil de São Paulo e a Polícia Federal”.

A Polícia Federal informou que a prisão foi feita com apoio da Polícia Civil de São Paulo e das autoridades da Argentina, Panamá, Paraguai e Estados Unidos. A nota oficial acrescenta ainda que Gabriel deve ser extraditado para o Brasil, onde ficará à disposição da Justiça.



O advogado Eduardo Maurício informou que foi protocolado um pedido de revogação da prisão e da retirada do influenciador da lista da Interpol. Também foi apresentada uma denúncia à Corte Interamericana de Direitos Humanos, para que Gabriel possa responder ao processo em liberdade.

Veja a nota da defesa:

"Eduardo Maurício advogado de defesa de Gabriel Spalone ratifica que seu cliente foi colocado em liberdade no Panamá, e afirma que posteriormente foi detido novamente em Buenos Aires (desta vez com uma inclusão ao que parece correta na Interpol).

Dr. Eduardo Maurício afirma que exercerá a defesa do influencer e empresário no processo de extradição que se inicia na Argentina, e em paralelo, já foi fornecida provas da sua inocência e já foi requerido no Brasil a revogação da sua prisão pendente de decisão judicial, e se o caso impetrará habeas corpus perante o Tribunal, bem como a defesa procederá com o pedido exclusão de Spalone da Interpol diretamente em Lyon na França; e também com denúncia na Corte Interamericana de Direitos Huamnos, tudo visando com que Gabriel possa responder o processo em liberdade."

Operação Dubai

Deflagrada na última terça-feira (23) pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), a Operação Dubai já havia resultado na prisão de dois homens em São Paulo, cujas identidades não foram reveladas. Os investigadores apuraram que os golpistas usaram a credencial de uma prestadora de serviços para desviar os valores de um banco em fevereiro deste ano.

A polícia identificou dez contas bancárias utilizadas para receber os recursos ilícitos, todos transferidos via Pix. Apesar do montante milionário, parte significativa do dinheiro foi recuperada. Além das prisões, quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos na capital paulista. Os envolvidos devem responder por furto mediante fraude e associação criminosa.

Quem é Gabriel Spalone

Antes da operação, Spalone reunia mais de 800 mil seguidores em uma rede social, hoje desativada. Nos perfis, ele exibia um estilo de vida luxuoso e se apresentava como morador de Dubai. Além de atuar como influenciador, é proprietário das fintechs Dubai Cash e Next Trading Dubai, voltadas para pagamentos e investimentos.