Profissões do Futuro: quais carreiras estarão em alta até 2030

Tecnologia, saúde, educação e sustentabilidade lideram a criação de vagas, mas soft skills serão o grande diferencial

Carmen Vasconcelos

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 06:30

Inteligência artificial, transição verde e saúde mental estão entre as áreas que mais vão gerar oportunidades Crédito: SHUTTERSTOCK/REPRODUÇÃO

Até 2030, o mercado de trabalho passará por transformações profundas. Estimativas do Fórum Econômico Mundial apontam que cerca de 170 milhões de novos empregos serão criados em todo o mundo na próxima década, ao mesmo tempo em que, aproximadamente, 92 milhões de funções deixarão de existir.

O saldo líquido é positivo: 78 milhões de novas oportunidades. Mas há um desafio urgente — a qualificação das forças de trabalho.

O Correio consultou especialistas, que destacam que a revolução tecnológica, a transição verde e as mudanças demográficas serão forças decisivas para reconfigurar profissões e habilidades. Isso significa que trabalhadores precisarão se adaptar continuamente, desenvolvendo não apenas competências técnicas, mas também habilidades humanas.

Para a psicóloga organizacional Aila Cardial, especialista em saúde mental corporativa, “o currículo abre portas, mas são as habilidades comportamentais que mantêm o profissional em evidência. Adaptabilidade, comunicação assertiva e inteligência emocional serão diferenciais competitivos”, afirma.

Psicóloga Organizacional e Clínica Especialista em Saúde Mental Corporativa , Aila Cardial diz que a capacidade de aprender será o foco Crédito: Divulgação

Em alta

Áreas como tecnologia, saúde, educação e sustentabilidade lideram a previsão de criação líquida de vagas. Outras oportunidades também devem surgir em setores essenciais e de serviços pessoais, incluindo logística, cuidados e construção civil.

Segundo Thais Marion Cordeiro, especialista em Recursos Humanos e coordenadora de pós-graduação da Uninter, “funções de linha de frente, como cuidadores, educadores e trabalhadores da logística, terão grande expansão, enquanto profissões ligadas à economia verde e à transição energética devem consolidar novos nichos de atuação”.

“Mesmo com o avanço da inteligência artificial, profissões que envolvem cuidado humano e tomada de decisão complexa não serão substituídas. Pelo contrário, vão se fortalecer”, ressalta Aila Cardial.

Integração

A transformação exigirá colaboração intensa entre setor privado, governo e academia. Programas de upskilling (aprimoramento) e reskilling (requalificação) devem se tornar permanentes.

“É fundamental que universidades atualizem seus currículos e ampliem a integração com o setor produtivo. Estágios, programas de trainee e laboratórios de inovação podem encurtar o gap de competências”, defende Thais Cordeiro.

Já para as empresas, medidas práticas como programas de saúde mental, reconhecimento de talentos, trilhas de desenvolvimento contínuo e recrutamento interno são essenciais para atrair e reter profissionais.

Investimentos

O conselho das especialistas é claro: invista em duas frentes. Conhecimento digital: domínio de tecnologias, dados e IA, sem esquecer de desenvolver as habilidades humanas: inteligência emocional, resiliência, comunicação e empatia.

Thais Cordeiro reforça que as habilidades humanas que mais valem a pena desenvolver agora são aquelas que combinam capacidades cognitivas, socioemocionais e de autogestão, pois são consideradas essenciais para navegar em um mercado de trabalho cada vez mais impactado pela tecnologia, pela automação e pela necessidade de adaptação constante.

Thais Marion Cordeiro é especialista em Recursos Humanos e Desenvolvimento de Equipes, além de atuar como Coordenadora de Pós-Graduação da Uninter Crédito: Divulgação

"Habilidades como resiliência, flexibilidade e agilidade, criatividade, pensamento analítico, liderança e influência social, curiosidade e aprendizado ao longo da vida, empatia e escuta ativa, além de motivação e autoconhecimento, estão entre as mais valorizadas pelos empregadores para 2030", complementa.

A coordendora da Uninter lembra que essas competências humanas são vistas como diferenciais justamente porque não podem ser facilmente substituídas por máquinas ou algoritmos, e são fundamentais para a colaboração, a resolução de problemas complexos, a inovação e a adaptação diante de mudanças rápidas. "As habilidades como comunicação eficaz, trabalho em equipe, inteligência emocional, capacidade de lidar com a diversidade e abertura ao novo são cada vez mais demandadas em todos os setores, inclusive no Brasil", enfatiza.