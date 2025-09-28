Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Semana decisiva na carreira: veja as previsões poderosas para todos os signos de 28 de setembro a 4 de outubro

Reconhecimento, novas oportunidades e desafios marcam a semana profissional

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 10:30

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo
Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

Esta semana traz avanços importantes para todos os signos no campo profissional, com reconhecimento pelo esforço e chances de novas oportunidades. O trabalho em equipe e o networking serão fundamentais, enquanto empreendedores podem vislumbrar projetos promissores. Disciplina e dedicação abrirão caminhos para conquistas e maiores responsabilidades. Veja a previsão do "Times of India":

Os signos no trabalho

Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels
Touro - É confiável e dedicado, com um senso prático que garante estabilidade no ambiente profissional. Por isso, prefere empregos duradouros e compromissos sólidos. por FreePik / Pexels
Gêmeos - É inovador e comunicativo, brilhando em ambientes que exigem ideias novas. Precisa se esforçar para manter o foco em situações longas. por Pexels
Câncer - Traz sensibilidade ao ambiente profissional, compreendendo as necessidades dos colegas e do mercado. por FreePik / Pexels
Leão - É ambicioso e confiante, encarando o trabalho como palco para sua criatividade e liderança natural. por Reprodução
Virgem - É metódico e perfeccionista, destacando-se pela pontualidade e pela busca constante por aprimoramento. Seu compromisso com prazos e dedicação são exemplares. por FreePik / Pexels
Libra - Traz harmonia ao ambiente de trabalho com sua habilidade de mediar conflitos e tomar decisões equilibradas. Deve ter cuidado com os momentos de pausa para não se atrasar as tarefas. por FreePik / Pexels
Escorpião - É ambicioso e estrategista, dedicando-se intensamente às suas metas. Sua intuição o ajuda a identificar as melhores as chances de sucesso. por FreePik / Pexels
Sagitário - Busca aventuras e desafios que estimulem sua criatividade e curiosidade. É otimista e inspira seus colegas com sua energia contagiante. Precisa de disciplina para não abandonar projetos no meio do caminho. por FreePik / Pexels
Capricórnio - É um trabalhador incansável, movido por metas claras e a busca por reconhecimento profissional. Sua seriedade o coloca em posições de destaque. por FreePik / Pexels
Aquário - é criativo e visionário, destacando-se em trabalhos que permitem liberdade para propor ideias e explorar soluções originais. Pode resistir a situações que limitam sua autonomia. por FreePik / Pexels
Peixes - Busca significado no trabalho, priorizando ambientes acolhedores e relações harmoniosas. Prefere trabalhos que envolvam criatividade e emoção. por FreePik / Pexels
1 de 12
Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels

Áries: O reconhecimento pelo seu esforço começa a aparecer nesta semana. Sua liderança e rapidez em decisões serão notadas, abrindo espaço para novas oportunidades. Quem aguarda promoção ou aumento pode receber boas notícias. Trabalhar em equipe trará bons resultados, e novos contatos podem fortalecer negócios futuros. Evite a pressa: resultados consistentes virão com perseverança.

Touro: O progresso na carreira será constante, desde que você se mantenha comprometido. Um projeto de longa duração pode finalmente trazer resultados positivos e alívio. O trabalho coletivo será essencial, por isso mostre consistência e confiabilidade. Profissionais de áreas criativas ou técnicas encontrarão inspiração. Para empreendedores, decisões práticas favorecerão o crescimento a longo prazo.

Gêmeos: A semana traz clareza para sua trajetória profissional. Uma nova tarefa pode permitir que suas habilidades brilhem mais. O networking será muito vantajoso, trazendo conexões que abrem portas. Estudantes e profissionais sentirão motivação extra para melhorar o desempenho. Detalhes no trabalho farão grande diferença, e alguns podem receber boas notícias sobre promoções ou novas funções.

As 3 qualidades de cada signo

As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
1 de 12
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual

Câncer: Sua eficiência ganha destaque nesta semana. Superiores podem reconhecer sua dedicação e aumentar suas responsabilidades. Autônomos verão progresso em novos projetos. Embora o volume de trabalho seja pesado, apoio de colegas ou familiares vai aliviar a pressão. Evite distrações para não perder produtividade. No fim da semana, o sentimento será de conquista e orgulho.

Leão: O cenário profissional se mostra mais favorável. Mudanças positivas nas responsabilidades vão trazer confiança e abrir novas portas. Reconhecimento pelo esforço aumenta a motivação. Líderes podem inspirar colegas com decisões firmes. Quem estiver em entrevistas ou provas terá resultados animadores. Parcerias de negócios também tendem a crescer.

Virgem: O crescimento virá através da disciplina. Sua habilidade em lidar com tarefas complexas será notada. Áreas como finanças, pesquisa ou tecnologia serão especialmente favorecidas. Empreendedores podem fechar bons acordos após planejamento cuidadoso. Situações de pressão vão exigir decisões rápidas e equilibradas. Evite atritos para manter o ambiente de trabalho harmonioso.

Libra: A semana favorece a organização e a eficiência. Tarefas pendentes poderão ser resolvidas sem grandes obstáculos. Sua diplomacia vai ajudar na convivência com colegas e superiores. Embora a carga de trabalho varie, sua calma causará boa impressão. Autônomos e empreendedores podem conquistar novos projetos, mas devem evitar assumir mais do que podem cumprir.

Escorpião: O foco e a determinação serão recompensados. Tarefas antes complicadas agora parecerão mais fáceis. Negociações e acordos têm boas chances de sucesso com preparo adequado. Profissionais criativos ou analíticos verão bons resultados. Pode surgir viagem de trabalho, exigindo planejamento. Donos de negócios encontrarão oportunidades de crescimento. Mantenha a paciência e evite riscos desnecessários.

Veja as características dos signos

Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
1 de 7
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos

Sagitário: Ideias inovadoras trarão destaque. Novas responsabilidades podem chegar, trazendo reconhecimento e satisfação. Empreendedores terão sucesso em decisões ousadas. Quem estuda ou busca desenvolver habilidades verá progresso claro. Trabalhar em conjunto com pessoas alinhadas às suas ideias trará novas perspectivas. Apenas evite correr demais, pois a atenção aos detalhes será decisiva.

Capricórnio: A semana equilibra responsabilidades e conquistas. Apesar das demandas, sua disciplina manterá tudo sob controle. Estudantes e profissionais que trabalham em metas de longo prazo notarão progresso. Setores ligados a imóveis ou finanças trazem boas perspectivas. O networking também pode abrir portas. Só não descuide do descanso para não perder eficiência.

Aquário: O networking e o pensamento criativo vão impulsionar sua carreira. Novos contatos podem abrir oportunidades alinhadas aos seus objetivos. Quem busca mudanças pode encontrar boas opções. Sua visão diferente destacará você em projetos de grupo. Empreendedores terão chance de explorar novos negócios promissores, mas devem evitar decisões precipitadas. Até o fim da semana, você terá mais clareza sobre seus rumos.

Peixes: Novas oportunidades e reconhecimento estão a caminho. Profissionais de áreas criativas ou de serviços terão projetos que destacam seus talentos. Sua sinceridade e dedicação vão gerar confiança entre colegas e superiores, trazendo mais responsabilidades. Negócios podem ter contratos ou acordos favoráveis. Só não assuma mais do que consegue cumprir para não se sobrecarregar. Estudantes sentirão mais foco e disposição.

Leia mais

Imagem - Horóscopo do Amor: surpresas, reencontros e lições para os signos neste 28 de setembro

Horóscopo do Amor: surpresas, reencontros e lições para os signos neste 28 de setembro

Imagem - 4 signos terão riqueza e boa sorte em outubro; veja a previsão

4 signos terão riqueza e boa sorte em outubro; veja a previsão

Imagem - Os 3 signos mais intensos (e difíceis) em um relacionamento

Os 3 signos mais intensos (e difíceis) em um relacionamento

Mais recentes

Imagem - Mãe de Zé Felipe, Poliana Rocha manda recado para Virginia Fonseca: 'Siga em frente'

Mãe de Zé Felipe, Poliana Rocha manda recado para Virginia Fonseca: 'Siga em frente'
Imagem - VÍDEO: Influenciador prova 'a comida mais fedorenta do mundo' e passa mal ao vivo

VÍDEO: Influenciador prova 'a comida mais fedorenta do mundo' e passa mal ao vivo
Imagem - Rico Melquiades é barrado em aeroporto por não parecer com a foto do passaporte; veja antes e depois

Rico Melquiades é barrado em aeroporto por não parecer com a foto do passaporte; veja antes e depois

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura lança concurso público com 98 vagas e salários de até R$ 8,5 mil
01

Prefeitura lança concurso público com 98 vagas e salários de até R$ 8,5 mil

Imagem - Concursos no Judiciário: tribunais abrem editais com salários de até R$ 34 mil
02

Concursos no Judiciário: tribunais abrem editais com salários de até R$ 34 mil

Imagem - Planserv vive momento crítico sob nova direção; entenda a crise
03

Planserv vive momento crítico sob nova direção; entenda a crise

Imagem - Murilo Huff veta lançamento de álbum póstumo de Marília Mendonça
04

Murilo Huff veta lançamento de álbum póstumo de Marília Mendonça