O amor se prova em atitudes: Peixes, Touro e Câncer entram em fase intensa de decisões nesta sexta (9 de janeiro)

Menos emoção, mais atitude. A sexta-feira chega pedindo organização, decisões práticas e cortes necessários

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 11:11

Esta sexta-feira, 9 de janeiro de 2026, traz uma mudança perceptível no clima energético. A Lua segue em Virgem e se aproxima de um trígono exato com o Sol em Capricórnio, formando uma combinação poderosa de estabilidade, foco e aterramento. É o tipo de dia em que a vida pede menos discurso e mais ação.

Saem de cena os exageros emocionais e entra uma fase de “mãos à obra”. Tudo o que está fora do lugar, na rotina, no trabalho ou até dentro de você, fica mais evidente. A boa notícia? Também fica mais fácil resolver.

Veja como essa energia atua no seu signo hoje:

Áries

O dia pede paciência com processos lentos. Organizar tarefas e cuidar do corpo traz mais resultados do que insistir na pressa.

Touro

Um dos melhores dias da semana. Estabilidade emocional e produtividade caminham juntas, especialmente no amor e no trabalho.

Gêmeos

O foco se volta para casa e família. Resolver pendências domésticas traz alívio mental.

Câncer

Conversas importantes fluem melhor hoje. Aproveite para alinhar expectativas em parcerias.

Leão

Hora de olhar para as finanças com maturidade. Cortes agora evitam dores de cabeça depois.

Virgem

Com a Lua no seu signo, tudo parece mais claro. Você assume o controle da própria vida.

Libra

Dia introspectivo. Silêncio e descanso mental fazem mais bem do que socializar.

Escorpião

Projetos e amizades ganham tom mais sério. Parcerias certas se fortalecem.

Sagitário

Reconhecimento profissional vem, mas exige comprometimento e foco nos detalhes.

Capricórnio

Metas ficam mais claras. Ótimo dia para planejar os próximos passos com estratégia.

Aquário

Transformações internas pedem desapego. Resolver pendências emocionais é essencial.

Peixes