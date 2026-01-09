O amor se prova em atitudes: Peixes, Touro e Câncer entram em fase intensa de decisões nesta sexta (9 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 11:11
Esta sexta-feira, 9 de janeiro de 2026, traz uma mudança perceptível no clima energético. A Lua segue em Virgem e se aproxima de um trígono exato com o Sol em Capricórnio, formando uma combinação poderosa de estabilidade, foco e aterramento. É o tipo de dia em que a vida pede menos discurso e mais ação.
Saem de cena os exageros emocionais e entra uma fase de “mãos à obra”. Tudo o que está fora do lugar, na rotina, no trabalho ou até dentro de você, fica mais evidente. A boa notícia? Também fica mais fácil resolver.
O dia pede paciência com processos lentos. Organizar tarefas e cuidar do corpo traz mais resultados do que insistir na pressa.
Um dos melhores dias da semana. Estabilidade emocional e produtividade caminham juntas, especialmente no amor e no trabalho.
O que cada signo faz quando ninguém está vendo
O foco se volta para casa e família. Resolver pendências domésticas traz alívio mental.
Conversas importantes fluem melhor hoje. Aproveite para alinhar expectativas em parcerias.
O drink que combina com cada signo
Hora de olhar para as finanças com maturidade. Cortes agora evitam dores de cabeça depois.
Com a Lua no seu signo, tudo parece mais claro. Você assume o controle da própria vida.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
Dia introspectivo. Silêncio e descanso mental fazem mais bem do que socializar.
Projetos e amizades ganham tom mais sério. Parcerias certas se fortalecem.
O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase
Reconhecimento profissional vem, mas exige comprometimento e foco nos detalhes.
Metas ficam mais claras. Ótimo dia para planejar os próximos passos com estratégia.
O que deixa cada signo instantaneamente irritado
Transformações internas pedem desapego. Resolver pendências emocionais é essencial.
Relacionamentos entram em foco. O amor hoje se prova nas atitudes.