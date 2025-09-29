EMPREGOS E SOLUÇÕES

Use o YouTube como aliado nos estudos

Concursos: O especialista Victor Tanaka orienta sobre a preparação e os melhores canais

Carmen Vasconcelos

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 06:00

Tão importante quanto escolher bons materiais é manter a rotina e evitar distrações Crédito: Shutterstock

Passar em concurso público exige muito mais do que disciplina. Exige tempo, dedicação, foco, estabilidade emcional e dinheiro para investir em material didático, livros e cursos preparatórios. No entanto, a Internet pode ser uma aliada importante para quem desejar uma carreira no serviço público.

Especialista em concursos do Estratégia Concursos, Victor Tanaka diz que o segredo está em seguir o que ele chama de “tripé da preparação”: teoria, revisões e resolução de questões. “Se o candidato apenas estuda e resolve exercícios, deixa de contemplar o que a revisão traz de mais importante: combater a curva do esquecimento”.

Victor Tanaka, especialista em concursos do Estratégia Concursos, diz que o YouTube pode ser um ótimo auxiliar Crédito: Divulgação

Tanaka recomenda técnicas como a revisão no dia seguinte, a revisão semanal e a revisão por blocos de aulas. Na prática, ele sugere abandonar resumos longos e investir em anotações objetivas, grifos e revisões estratégicas. “O resumo deve ser algo funcional, não uma reescrita do material”, pontua.

Além da parte técnica, o especialista alerta para o equilíbrio emocional e físico, que considera outro “tripé”: planejamento de estudos, financeiro e emocional. “O concurseiro precisa de metas de curto prazo para aliviar a ansiedade e de atividade física para manter a constância”, reforça.

Nesse processo, embora destaque o valor do estudo em PDF, Tanaka reconhece que o YouTube pode ser um poderoso aliado para revisar conteúdos e tirar dúvidas de teoria. “O candidato pode revisar por vídeos caso não entenda um ponto específico. É uma forma prática de assimilar conhecimento”, afirma.

Para Tanaka, tão importante quanto escolher bons materiais é manter a rotina e evitar distrações. “Deixe o celular fora da mesa, anote as pendências para não desviar a atenção e estude em horários fixos. A constância é o que garante a preparação sólida até o dia da prova”, aconselha.

Preparação

O professor reforça que estudo para concursos é sempre realizado em médio/longo prazo e, para manter essa quantidade de conteúdo enorme, é preciso estar constantemente revisando. “Existe a famosa curva do esquecimento, onde o estudo de algo hoje, gera um pequeno apagamento amanhã , depois de amanhã mais um pouquinho. Semana que vem, provavelmente, nem se lembrado que foi lido. Por isso, a importância de estar constantemente trazendo essa curva do esquecimento para cima por meio das revisões”, orienta Tanaka.

Embora existam métodos diversos, a sugestão do professor é estudar e fixar o conhecimento com revisões. "A revisão por blocos, ou seja, depois de três ou quatro aulas de uma matéria, eu revisava aqueles três, quatro blocos de uma vez”, diz .

Sobre técnicas de memorização, ele sugere um resumo mais direcionado, onde a proposta é anotar todos os pontos considerados relevantes. “Conforme eu ia estudando, anotava os pontos, isso se tornava um resumo daquela aula. Eu também utilizava muito resumo de finais de aula, mas, principalmente os grifos, ou seja, grifar o material já é uma forma de criar os próprios resumos”, complementa Tanaka.

Emocional

Sobre a questão emocional, o especialista sugere uma blindagem visualizando o objetivo final ou ainda tentar’ enganar o cérebro’, com metas de curto prazo, ou seja, criar metas de estudar x horas por dia e tais matérias, estudar x horas na semana, estudar tantas horas no mês. “Mantendo esse planejamento, seja diário, semanal ou mensal, o candidato consegue se manter mais equilibrado e até aliviar a pressão com recompensas”.

Para exemplificar, o professor sugere coisas do tipo: 'cumpri minha carga horária, então tenho direito a assistir um episódio de uma série antes de dormir’. Outra dica importantíssima é a prática de exercício físico. “Eu sei que é um pouco batido, mas é importante sempre ter o exercício físico no radar porque ele ajuda a liberar hormônios que vão dar uma tranquilidade, uma satisfação melhor, e aí é possível se manter estudando”, esclarece.

Tanaka lembra que, quando se está começando a estudar, o ciclo de estudos, geralmente, terá muito mais teoria e exercícios práticos. "Se o aluno já está numa fase mais avançada de estudos, já matou o ciclo básico de uma área fiscal, por exemplo, aí vale a pena começar a se testar via simulados, um simulado por mês, por exemplo, eu já considero o suficiente. Se já tiver nessa fase mais avançada também, a teoria diminui e o exercício vai mudar um pouquinho, já vai ter passado muito mais de teoria e aí sim você vai trabalhar muito mais com exercícios, então vai inverter um pouquinho e você vai ficar 20 a 30% revisando teoria e o restante seu tempo fazendo exercícios”, sugere.

Victor Tanaka é enfático em considerar algo que muitos estudantes já descobriram: o YouTube é um aliado, sim. “Eu sempre bato na tecla de estudar muito a teoria em PDF, mas o YouTube pode ser um ótimo auxiliar na minha visão até trabalhando uma boa revisão. Os candidatos podem revisar por vídeos no YouTube caso não entendam a teoria. Pode-se utilizar videoaulas para entender essa teoria, então é também uma forma de assimilar conhecimento”, diz.

Aprovação dos sonhos

Estratégia Concursos - Aulas gratuitas, dicas de planejamento e análises de editais.

Gran Cursos Online - Conteúdo atualizado, com foco em teoria e exercícios comentados.

Professor Luiz Carlos (LC Concursos) - Voltado para legislação, direito e interpretação de textos, matérias comuns em provas.

Ponto dos Concursos - Dicas rápidas, resolução de questões e simulados.

Professor Décio Terror - Canal forte em português e redação, áreas em que muitos candidatos enfrentam dificuldades.