CRIME AMBIENTAL

34 aves silvestres são resgatadas e três pessoas são detidas em feira de Alagoinhas

Operação foi realizada na manhã deste sábado (27)

Maysa Polcri

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 18:01

Apreensão realizada em Alagoinhas Crédito: Divulgação

Uma operação da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) resgatou 34 aves silvestres e conduziu três pessoas por crime ambiental em uma feira livre em Alagoinhas, na manhã deste sábado (27). O resgate integra a fiscalização contra tipo de crime, no âmbito da operação Intensificação, da Polícia Militar.

Entre os animais apreendidos estavam papa-capim, canário-da-terra, trinca-ferro, bigodinho, cardeal, golinho, curió, jandáia, chorão e bico-de-veludo. As aves foram encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Salvador, onde passarão por avaliação e, posteriormente, serão inseridas novamente no habitat natural.

De acordo com a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), a prática de capturar, caçar ou manter em cativeiro animais da fauna silvestre sem autorização configura crime, sujeito a detenção e multa.

Uma reportagem do CORREIO mostrou que as estradas federais são as principais vias utilizadas para transportar ilegalmente as aves vendidas em feiras livres de diversas cidades baianas. Entre janeiro a setembro deste ano, 4.343 aves foram resgatadas nas BRs que cruzam a Bahia, sendo 94,6% somente na BR-116. Outras rodovias, somadas, chegaram a 72 ocorrências.

No mesmo período do ano passado, foram 4.044 aves recuperadas, um aumento de pouco mais de 7%, se compararmos com os números atuais. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal (PRF). ]