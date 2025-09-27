Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

34 aves silvestres são resgatadas e três pessoas são detidas em feira de Alagoinhas

Operação foi realizada na manhã deste sábado (27)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 18:01

Apreensão realizada em Alagoinhas
Apreensão realizada em Alagoinhas Crédito: Divulgação

Uma operação da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) resgatou 34 aves silvestres e conduziu três pessoas por crime ambiental em uma feira livre em Alagoinhas, na manhã deste sábado (27). O resgate integra a fiscalização contra tipo de crime, no âmbito da operação Intensificação, da Polícia Militar. 

Entre os animais apreendidos estavam papa-capim, canário-da-terra, trinca-ferro, bigodinho, cardeal, golinho, curió, jandáia, chorão e bico-de-veludo. As aves foram encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Salvador, onde passarão por avaliação e, posteriormente, serão inseridas novamente no habitat natural.

De acordo com a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), a prática de capturar, caçar ou manter em cativeiro animais da fauna silvestre sem autorização configura crime, sujeito a detenção e multa. 

Aves de canto são o principal alvo de tráfico de animais silvestre

Coppa resgatou mais de 8 mil animais silvestres até setembro por Divulgação
Coppa resgatou mais de 8 mil animais silvestres até setembro por Divulgação
Coppa resgatou mais de 8 mil animais silvestres até setembro por Divulgação
Coppa resgatou mais de 8 mil animais silvestres até setembro por Divulgação
Coppa resgatou mais de 8 mil animais silvestres até setembro por Divulgação
1 de 5
Coppa resgatou mais de 8 mil animais silvestres até setembro por Divulgação

Uma reportagem do CORREIO mostrou que as estradas federais são as principais vias utilizadas para transportar ilegalmente as aves vendidas em feiras livres de diversas cidades baianas. Entre janeiro a setembro deste ano, 4.343 aves foram resgatadas nas BRs que cruzam a Bahia, sendo 94,6% somente na BR-116. Outras rodovias, somadas, chegaram a 72 ocorrências.

No mesmo período do ano passado, foram 4.044 aves recuperadas, um aumento de pouco mais de 7%, se compararmos com os números atuais. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal (PRF). ]

Leia mais

Imagem - Quem é Paulista, preso na Bahia e apontado como o maior traficante de aves do Brasil

Quem é Paulista, preso na Bahia e apontado como o maior traficante de aves do Brasil

Imagem - Aves de canto por R$ 80 mil: por que bicudos, curiós e azulões estão no topo do tráfico no Brasil?

Aves de canto por R$ 80 mil: por que bicudos, curiós e azulões estão no topo do tráfico no Brasil?

Imagem - Como funciona o esquema bilionário que usa estrada baiana para tráfico de aves de canto

Como funciona o esquema bilionário que usa estrada baiana para tráfico de aves de canto

A Bahia é uma das maiores rotas deste tráfico. No início do mês, uma mega operação liderada pelo Ministério Público da Bahia prendeu um suspeito que seria o chefe da maior quadrilha de animais silvestres do país. Apesar de diversos animais capturados, as aves de canto eram maioria, por serem as mais lucrativas. O CORREIO apurou que o nome dele é Weber Sena Oliveira, vulgo Paulista.

Mais recentes

Imagem - Conheça o novo presidente da Amab, que recebeu a maior votação da história

Conheça o novo presidente da Amab, que recebeu a maior votação da história
Imagem - Cidade baiana recebe simulação de assalto a banco; veja como é

Cidade baiana recebe simulação de assalto a banco; veja como é
Imagem - Quem é o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros preso por crime sexual na Bahia

Quem é o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros preso por crime sexual na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Irmãs baianas desaparecidas são encontradas presas em outro estado; entenda
01

Irmãs baianas desaparecidas são encontradas presas em outro estado; entenda

Imagem - 'Casamento às Cegas 50+': Lucielma Cardeal se pronuncia sobre acusações de perseguição a ex-noivo
02

'Casamento às Cegas 50+': Lucielma Cardeal se pronuncia sobre acusações de perseguição a ex-noivo

Imagem - Marido simula assalto e mata esposa com tiro na cabeça
03

Marido simula assalto e mata esposa com tiro na cabeça

Imagem - Murilo Huff veta lançamento de álbum póstumo de Marília Mendonça
04

Murilo Huff veta lançamento de álbum póstumo de Marília Mendonça