34 aves silvestres são resgatadas e três pessoas são detidas em feira de Alagoinhas

Maysa Polcri
Publicado em 27 de setembro de 2025 às 18:01
Uma operação da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) resgatou 34 aves silvestres e conduziu três pessoas por crime ambiental em uma feira livre em Alagoinhas, na manhã deste sábado (27). O resgate integra a fiscalização contra tipo de crime, no âmbito da operação Intensificação, da Polícia Militar.
Entre os animais apreendidos estavam papa-capim, canário-da-terra, trinca-ferro, bigodinho, cardeal, golinho, curió, jandáia, chorão e bico-de-veludo. As aves foram encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Salvador, onde passarão por avaliação e, posteriormente, serão inseridas novamente no habitat natural.
De acordo com a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), a prática de capturar, caçar ou manter em cativeiro animais da fauna silvestre sem autorização configura crime, sujeito a detenção e multa.
Aves de canto são o principal alvo de tráfico de animais silvestre
Uma reportagem do CORREIO mostrou que as estradas federais são as principais vias utilizadas para transportar ilegalmente as aves vendidas em feiras livres de diversas cidades baianas. Entre janeiro a setembro deste ano, 4.343 aves foram resgatadas nas BRs que cruzam a Bahia, sendo 94,6% somente na BR-116. Outras rodovias, somadas, chegaram a 72 ocorrências.
No mesmo período do ano passado, foram 4.044 aves recuperadas, um aumento de pouco mais de 7%, se compararmos com os números atuais. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal (PRF). ]
A Bahia é uma das maiores rotas deste tráfico. No início do mês, uma mega operação liderada pelo Ministério Público da Bahia prendeu um suspeito que seria o chefe da maior quadrilha de animais silvestres do país. Apesar de diversos animais capturados, as aves de canto eram maioria, por serem as mais lucrativas. O CORREIO apurou que o nome dele é Weber Sena Oliveira, vulgo Paulista.