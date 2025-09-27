OPERAÇÃO

Cidade baiana recebe simulação de assalto a banco; veja como é

Simulação prepara policiais para possíveis ocorrências

Maysa Polcri

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 17:49

Simulação foi realizada na RMS Crédito: Divulgação

Carro incendiado, reféns de mãos dadas nas ruas e fuga de criminosos portando armas longas. Mas calma, tudo não passa de atuação. A cidade de Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador, foi palco de uma simulação das forças de segurança contra roubos a bancos, na noite de sexta-feira (26).

Ação faz parte da atividade final do 7º Curso de Primeiras Respostas a Crimes contra Instituições Financeiras. A atividade tem como objetivo o aprimoramento técnico e à capacitação da tropa para atuar preventiva e repressivamente. Dias d'Ávila é o segundo município da RMS a receber o treinamento. Antes dele, Simões Filho já havia sido palco do simulado em setembro do ano passado.

Para a simulação, barreiras e contenções foram montadas e a tropa utilizou armas, munição de festim, veículos e explosivos durante o treinamento. Todos os protocolos de segurança previstos foram adotados sob a supervisão de especialistas. Moradores se reuniram para assistir a simulação, que contou até com um carro incendiado. Confira abaixo as imagens da operação.

