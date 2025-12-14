Inmet emite alerta de tempestade com granizo para mais de 70 cidades baianas; veja lista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 08:26
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de tempestade com grau de severidade de perigo potencial para 76 municípios da Bahia. O alerta começa às 10h01 deste domingo (14) e segue até as 10h de segunda-feira (15).
A previsão é de chuvas entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos intensos, que podem variar entre 40 e 60 km/h, e queda de granizo em áreas isoladas. Apesar de o risco ser considerado baixo, o órgão aponta possibilidade de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos pontuais.
O alerta vale para municípios do sul, extremo sul, sudoeste e oeste da Bahia, incluindo cidades como Vitória da Conquista, Porto Seguro, Teixeira de Freitas, Eunápolis, Guanambi e Brumado.
O que fazer durante o temporal?
Em caso de rajadas de vento, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas, e evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante o período do alerta.
Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Alcobaça
Anagé
Aracatu
Barra do Choça
Belmonte
Belo Campo
Brumado
Caatiba
Caculé
Caetité
Camacan
Canavieiras
Candiba
Cândido Sales
Caraíbas
Caravelas
Carinhanha
Cocos
Condeúba
Cordeiros
Coribe
Correntina
Encruzilhada
Eunápolis
Feira da Mata
Guajeru
Guanambi
Guaratinga
Ibiassucê
Ibirapuã
Itabela
Itagimirim
Itaju do Colônia
Itamaraju
Itambé
Itanhém
Itapebi
Itapetinga
Itarantim
Itororó
Iuiu
Jaborandi
Jacaraci
Jucuruçu
Lagoa Real
Lajedão
Licínio de Almeida
Macarani
Maetinga
Maiquinique
Malhada
Malhada de Pedras
Mascote
Medeiros Neto
Mortugaba
Mucuri
Nova Canaã
Nova Viçosa
Palmas de Monte Alto
Pau Brasil
Pindaí
Piripá
Planalto
Porto Seguro
Potiraguá
Prado
Presidente Jânio Quadros
Ribeirão do Largo
Rio do Antônio
Santa Cruz Cabrália
Sebastião Laranjeiras
Teixeira de Freitas
Tremedal
Urandi
Vereda
Vitória da Conquista