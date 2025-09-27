CRIME

Quem é o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros preso por crime sexual na Bahia

Enio Alcântara Diz, de 46 anos, foi preso em flagrante

Maysa Polcri

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 17:24

Enio Alcântara Diniz foi preso em flagrante em Itaberaba Crédito: Reprodução

O tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CMBM) Enio Alcântara Diz, de 46 anos, foi preso em flagrante por importunação sexual na madrugada deste sábado (27). Ele estava em um ônibus que fazia o trajeto entre Feira de Santana e Itaberaba quando foi denunciado por uma passageira. A vítima relatou que Enio mostrou os órgãos genitais e encostou nela durante o percurso.

O caso foi registrado como importunação sexual na 1º Delegacia Territorial de Itaberaba. Enio Alcântara Diz continua custodiado e aguarda audiência de custódia. O crime consiste em realizar prática de ato libidinoso sem o consentimento da vítima, com o objetivo de satisfazer o desejo sexual. A pena varia de um a cinco anos de prisão. O caso está sob sigilo e é investigado pela Polícia Civil.

Em nota, o Corpo de Bombeiros confirmou o caso e diz que acompanha as investigações contra o tenente-coronel. "A instituição esclarece que não coaduna com qualquer tipo de conduta que fira a ética, o respeito e a dignidade da pessoa humana. A corporação acrescenta ainda, que o caso está sendo apurado e acompanhado de perto pelas instâncias competentes, de acordo com a legislação vigente e os regulamentos internos", afirma a corporação.

Quem é o tenente-coronel

Enio Diniz ingressou no Corpo de Bombeiros Militar em janeiro de 1998. Atualmente, é lotado na coordenadoria da corporação, segundo dados do Portal da Transparência do Governo da Bahia. O salário bruto recebido por ele é de R$ 18.211,50.

Nas redes sociais, Enio Alcântara Diz se apresenta como especialista em Resgate e Salvamentos Especiais, pelo Corpo De Bombeiros Militar de Alagoas, em Perícia de Incêndio, pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, e em Engenharia de Segurança contra Incêndio e Pânico.

Em 2018, o oficial foi denunciado por uma atendente de uma loja de esportes localizada em um shopping em Lauro de Freitas. De acordo com ela, o bombeiro estava se masturbando no provador. Na época, o Corpo de Bombeiros disse que havia tomado conhecimento do fato e que apurava o caso. O caso foi registrado na 23ª Delegacia Territorial (DT/Lauro de Freitas).