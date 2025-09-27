CONHEÇA

Conheça o novo presidente da Amab, que recebeu a maior votação da história

Eldsamir da Silva Mascarenhas conduzirá a Associação dos Magistrados da Bahia no triênio 2026-2028

Maysa Polcri

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 18:20

Eldsamir Mascarenhas é titular da 4ª Vara da Fazenda Pública Crédito: Divulgação

O juiz Eldsamir da Silva Mascarenhas foi eleito o novo presidente da Associação dos Magistrados da Bahia (Amab) para conduzir a entidade no triênio 2026-2028. A eleição, realizada entre os dias 23 e 26 de setembro, em formato online e presencial, consolidou a vitória da chapa única “Para Continuar Avançando”, que recebeu 590 votos. O número representa a maior votação da história da associação.

Além do presidente, compõem a nova mesa diretora os desembargadores Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Julio Cezar Lemos Travessa e Delma Margarida Gomes Lôbo. O novo presidente já integrava a gestão anterior da AMAB como vice-presidente.

Eldsamir Mascarenhas foi eleito com a proposta de otimizar, no Judiciário da Bahia, as conquistas já consolidadas a nível nacional, e garantir representatividade e equilíbrio entre todas as instâncias da classe.

Atualmente titular da 4ª Vara da Fazenda Pública, Eldsamir Mascarenhas é graduado em Direito pela Universidade Católica do Salvador e pós-graduado em Processo Civil pela Fundação Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

“É uma honra e uma grande responsabilidade assumir a presidência da AMAB. Daremos continuidade ao trabalho realizado, sempre com o compromisso de fortalecer a magistratura baiana e ampliar a atuação da Associação em defesa dos direitos e interesses de nossos associados”, destacou o magistrado.

Além da Mesa Diretora, também foram definidos os integrantes dos conselhos deliberativo e fiscal. Foram eleitos nove membros titulares e dois suplentes para o conselho deliberativo, enquanto o conselho fiscal contará com cinco titulares e três suplentes, escolhidos entre os associados com maior número de votos.

Saiba quem são os membros eleitos

Conselho Deliberativo

Renata Guimarães da Silva Firme

Tardelli Cerqueira Boaventura

Paulo Sérgio Barbosa de Oliveira

Eduardo Ferreira Padilha

Yago Daltro Ferraro Almeida

Iasmin Leão Barouh

Lívia de Oliveira Figueiredo

Mariana Shimeni Bensi de Azevedo

Gabriel Igleses Veiga

Suplentes

Alianne Katherine Vasques Santos

Gabriel de Moraes Gomes

Conselho Fiscal

Ana Conceição Barbuda Sanches Guimarães Ferreira

Fabio Marx Saramago Pinheiro

Wander Cleuber Oliveira Lopes

Carlos Eduardo da Silva Camillo

Armando Duarte Mesquita Júnior

Suplentes

Maria Claudia Salles Parente

Cleber Roriz Ferreira