Conheça o novo presidente da Amab, que recebeu a maior votação da história

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 27 de setembro de 2025 às 18:20
O juiz Eldsamir da Silva Mascarenhas foi eleito o novo presidente da Associação dos Magistrados da Bahia (Amab) para conduzir a entidade no triênio 2026-2028. A eleição, realizada entre os dias 23 e 26 de setembro, em formato online e presencial, consolidou a vitória da chapa única “Para Continuar Avançando”, que recebeu 590 votos. O número representa a maior votação da história da associação.
Além do presidente, compõem a nova mesa diretora os desembargadores Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Julio Cezar Lemos Travessa e Delma Margarida Gomes Lôbo. O novo presidente já integrava a gestão anterior da AMAB como vice-presidente.
Eldsamir Mascarenhas foi eleito com a proposta de otimizar, no Judiciário da Bahia, as conquistas já consolidadas a nível nacional, e garantir representatividade e equilíbrio entre todas as instâncias da classe.
Atualmente titular da 4ª Vara da Fazenda Pública, Eldsamir Mascarenhas é graduado em Direito pela Universidade Católica do Salvador e pós-graduado em Processo Civil pela Fundação Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia (Ufba).
“É uma honra e uma grande responsabilidade assumir a presidência da AMAB. Daremos continuidade ao trabalho realizado, sempre com o compromisso de fortalecer a magistratura baiana e ampliar a atuação da Associação em defesa dos direitos e interesses de nossos associados”, destacou o magistrado.
Além da Mesa Diretora, também foram definidos os integrantes dos conselhos deliberativo e fiscal. Foram eleitos nove membros titulares e dois suplentes para o conselho deliberativo, enquanto o conselho fiscal contará com cinco titulares e três suplentes, escolhidos entre os associados com maior número de votos.
Conselho Deliberativo
Renata Guimarães da Silva Firme
Tardelli Cerqueira Boaventura
Paulo Sérgio Barbosa de Oliveira
Eduardo Ferreira Padilha
Yago Daltro Ferraro Almeida
Iasmin Leão Barouh
Lívia de Oliveira Figueiredo
Mariana Shimeni Bensi de Azevedo
Gabriel Igleses Veiga
Suplentes
Alianne Katherine Vasques Santos
Gabriel de Moraes Gomes
Conselho Fiscal
Ana Conceição Barbuda Sanches Guimarães Ferreira
Fabio Marx Saramago Pinheiro
Wander Cleuber Oliveira Lopes
Carlos Eduardo da Silva Camillo
Armando Duarte Mesquita Júnior
Suplentes
Maria Claudia Salles Parente
Cleber Roriz Ferreira
Elber Marcel Vieira Campos