VOLUNTÁRIOS

Projeto social expulsa casal após descoberta de conteúdo adulto

Instituição alegou que trabalho realizado em plataformas "não combinava" com a proposta do projeto

Monique Lobo

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 17:43

Isabela Prazeres e Prazeres Jr. foram expulsos de projeto social por produção de conteúdo adulto Crédito: Divulgação

O casal de produtores de conteúdo adulto e adeptos do poliamor, Isabela Prazeres e Prazeres Jr., foi surpreendido com a expulsão de um trabalho voluntário que realizavam em uma instituição no interior de São Paulo.

O projeto social atua na área da Educação, voltada à inteligência emocional, e promove eventos mensalmente para mais de 500 pessoas. Lá, Isabela era responsável por recepcionar participantes, cuidar do marketing e registrar os eventos em fotos, e Prazeres Jr. atuava como videomaker e também ajudava na integração e acolhimento das pessoas.

Nas plataformas de conteúdo adulto Privacy e OnlyFans, os dois produzem vídeos íntimos e chegam a faturar mais de R$ 80 mil.

O comunicado do desligamento veio através de uma vida chamada. Como justificativa, foi informado aos dois que o trabalho do casal no meio adulto "não combinava" com a proposta do projeto.

“Nunca ninguém perguntou sobre a nossa vida fora do projeto, por isso não tínhamos motivo para expor. O que fazemos na internet não tem absolutamente nada a ver com o que fazíamos lá. Entramos de peito aberto, com amor, e sempre nos sentimos acolhidos. Mas agora, entendemos: foi um amor não correspondido”, disse Prazeres Jr.