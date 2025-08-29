PROJETO SOCIAL

Projeto social na Fonte Nova oferece aulas gratuitas de balé e esportes a 300 jovens

Iniciativa é do professor de jiu-jitsu Marcos Almeida

Gilberto Barbosa

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 06:00

Marcão (em pé, primeiro à direita), com a turma de jiu-jitsu Crédito: divulgação

Arena Fonte Nova. Palco de Copa do Mundo e Jogos Olímpicos, o estádio captura a imaginação de milhares de baianos e baianas que um dia sonharam em desfilar seus talentos por aquele gramado. Nos corredores, um grupo de 300 jovens com idade entre 5 e 17 anos trilham seus passos no esporte no Centro de Treinamento dos Campeões, que oferece aulas gratuitas de balé, boxe, capoeira e jiu-jitsu para crianças e adolescentes que vivem no entorno da arena.

A iniciativa começou em 2019, sob o nome Filhos do Tatame, após o professor de jiu-jitsu Marcos Almeida, conhecido como Marcão, procurar a gestão do estádio em busca de conseguir um lugar para abrigar o projeto. Ele conta que começou a dar aulas em 2017 para sua filha e seus sobrinhos, quando atiçou a curiosidade dos amigos dos pequenos.

“Minha filha foi crescendo no tatame, mas com seis anos ela não queria mais ir porque não tinha ninguém da idade dela. Eu chamei meus sobrinhos e quando ia buscá-los, os vizinhos queriam saber onde eles estavam indo. Nisso, a gurizada me pediu para ir junto e eu arranjei um horário vago na academia em que treinava para ensiná-los”, lembra.

As aulas começaram em uma academia localizada no bairro de Boa Vista de Brotas. Com o tempo, o dono da unidade passou a cobrar pela reserva do espaço, fazendo com que Marcão iniciasse uma busca por uma nova sede. Ele testou diversos locais pela região, até chegar na Arena Fonte Nova (AFN).

“Eu fiquei bastante preocupado nesse tempo, porque tinha plantado a semente na cabeça dos meninos e precisava mantê-la. Fui passando por outras academias, mas não sentia que era o lugar certo. Até que um amigo me avisou que AFN estava procurando um projeto social para a comunidade, eu os procurei, apresentei a minha ideia e fui selecionado”, diz. Hoje, o projeto é mantido por uma parceria entre a Fonte Nova e o Instituto Terra Firme.

A pandemia forçou a interrupção das atividades e foi relançado com o novo nome em 2024, quando as outras modalidades entraram no programa. Até o momento, o projeto já revelou diversos talentos no esporte local, em especial no jiu-jitsu, com alunos conquistando títulos estaduais nas categorias juvenil e infantil.

“Eu me sinto como se fosse uma figura paterna para eles e vê-los passando de ano, melhorando o comportamento na escola e se sentindo mais seguros mostra que estou seguindo o caminho certo. É gratificante saber que você impacta não só eles, mas suas famílias e os seus professores que falam comigo sobre como eles estão mais centrados, concentrados e já pensando no que querem para a vida. Eu me sinto realizado”, celebrou Marcão.

O CT dos Campeões também conta com aulas de defesa pessoal, para mulheres acima de 16 anos. Com aulas de segunda a quinta, o projeto pode ganhar novas modalidades no futuro. Os alunos atendidos fazem parte do projeto Vizinhos da Arena, realizado pela AFN, voltado para o acolhimento das famílias que moram no entorno do estádio.

Eles recebem os equipamentos e lanches e, junto com suas famílias, têm direito a atendimento médico gratuito fornecido por uma universidade soteropolitana. Para se manterem nas turmas, os pequenos devem comprovar a presença escolar, além de terem uma boa performance nos estudos.