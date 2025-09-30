Acesse sua conta
Peixes: outubro trará emoções profundas, desconforto e cura para os piscianos

As finanças pedem cautela

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 13:45

Peixes
Peixes Crédito: Shutterstock

Para Peixes, outubro será um mês de intensas transformações internas. Emoções profundas e até dores antigas podem vir à tona, mas esse movimento trará revelações valiosas. É um período de cura, em que o autoconhecimento será essencial.

Na vida amorosa, será importante se expor com cautela. A vulnerabilidade estará em evidência, e estabelecer limites será fundamental. Para os solteiros, encontros podem despertar reflexões sobre padrões repetitivos e a necessidade de mudança.

Na carreira, o mês favorece ideias criativas e visionárias, mas será preciso organizá-las para não se perder em devaneios. As finanças pedem cautela: planejar antes de investir será a melhor escolha.

Em termos emocionais, outubro funcionará como um despertar espiritual. Práticas como meditação, leitura e terapias podem ajudar a organizar sentimentos e trazer clareza. Esse mergulho interior pode revelar talentos e caminhos antes ignorados.

O recado dos astros é claro: outubro será o mês da transformação espiritual para Peixes. Ao acolher sua sensibilidade, você encontrará força e inspiração para seguir adiante.

