Peixes: outubro trará emoções profundas, desconforto e cura para os piscianos

As finanças pedem cautela

Fernanda Varela

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 13:45

Para Peixes, outubro será um mês de intensas transformações internas. Emoções profundas e até dores antigas podem vir à tona, mas esse movimento trará revelações valiosas. É um período de cura, em que o autoconhecimento será essencial.

Na vida amorosa, será importante se expor com cautela. A vulnerabilidade estará em evidência, e estabelecer limites será fundamental. Para os solteiros, encontros podem despertar reflexões sobre padrões repetitivos e a necessidade de mudança.

Na carreira, o mês favorece ideias criativas e visionárias, mas será preciso organizá-las para não se perder em devaneios. As finanças pedem cautela: planejar antes de investir será a melhor escolha.

Em termos emocionais, outubro funcionará como um despertar espiritual. Práticas como meditação, leitura e terapias podem ajudar a organizar sentimentos e trazer clareza. Esse mergulho interior pode revelar talentos e caminhos antes ignorados.

