Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Gêmeos: outubro será um mês de revelações e clareza mental para os geminianos

Na vida amorosa, o alerta é para evitar mensagens precipitadas ou palavras mal colocadas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 12:01

Gêmeos
Gêmeos Crédito: Shutterstock

Os astros indicam que outubro chega para Gêmeos com um movimento de revelações importantes. Ideias que estavam guardadas ou projetos deixados de lado podem ressurgir com força, trazendo clareza sobre o que vale ou não seguir adiante. Esse processo pode causar certo desconforto no início, mas logo se mostrará libertador, ajudando a desfazer ilusões e alinhar expectativas com a realidade.

Leia mais

Imagem - Alerta, cuidado e oportunidades: veja o recado do Anjo da Guarda para cada signo no mês de outubro

Alerta, cuidado e oportunidades: veja o recado do Anjo da Guarda para cada signo no mês de outubro

Imagem - Pé no freio: Gêmeos, Leão e Sagitário precisam desacelerar com urgência

Pé no freio: Gêmeos, Leão e Sagitário precisam desacelerar com urgência

Imagem - Chega de angústia: Arcanjo Gabriel revela os 3 signos que terão boas notícias esta semana

Chega de angústia: Arcanjo Gabriel revela os 3 signos que terão boas notícias esta semana

Na vida amorosa, o alerta é para evitar mensagens precipitadas ou palavras mal colocadas. A tendência a agir por impulso pode gerar desencontros e mal-entendidos. No entanto, se houver paciência para ouvir e expressar sentimentos com calma, o mês abre espaço para maior sintonia entre os casais. Para quem está solteiro, a chance de reencontros inesperados pode trazer emoções intensas.

Características do signo de Gêmeos

Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Gêmeos por Reprodução

No trabalho, o excesso de ideias pode se tornar uma armadilha se não for bem administrado. É essencial focar em metas possíveis e evitar prometer mais do que pode cumprir. A energia do mês favorece revisões de projetos e ajustes que deixam as iniciativas mais maduras e consistentes. Quem souber aproveitar esse momento pode encontrar oportunidades de crescimento profissional.

Famosos do signo de Gêmeos

Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação
Maisa Silva (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Adriana Lima (12 de junho) por Reprodução/Instagram
Giovanna Lancellotti (21 de maio) por Reprodução/Instagram
Angelina Jolie (4 de junho) por Divulgação
Morgan Freeman (1º de junho) por Reprodução
Tom Holland (1º de junho) por Divulgação
Camila Pitanga (14 de junho) por Reprodução/Redes Sociais
Nicole Kidman (20 de junho) por Imagem: Reprodução digital | Prime Video
Yasmin Brunet (6 de junho) por Reprodução/Instagram
Débora Nascimento (16 de junho) por Reprodução
Paul McCartney (18 de junho) por Arisson Marinho/ CORREIO
Fernanda Souza (18 de junho) por Reprodução/Instagram
Sophia Abrahão (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Kendrick Lamar (17 de junho) por Reprodução/Instagram
Chris Evans (13 de junho) por Reprodução
1 de 16
Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação

Em termos emocionais, outubro será de grande aprendizado. A mente, que normalmente já funciona em alta velocidade para os geminianos, ganha um impulso ainda maior. O desafio será organizar pensamentos, distinguir fantasias de fatos e escolher os rumos que realmente importam.

O recado final dos astros é claro: use sua inteligência e clareza para deixar para trás o que não serve mais. Outubro pode ser o mês em que você encontra não apenas novas ideias, mas também a coragem de transformá-las em realidade.

Leia mais

Imagem - Áries: outubro traz reviravolta interior e lições de autocontrole para os arianos

Áries: outubro traz reviravolta interior e lições de autocontrole para os arianos

Imagem - Touro: outubro pede resiliência e fortalecimento das bases para os taurinos

Touro: outubro pede resiliência e fortalecimento das bases para os taurinos

Imagem - Câncer: outubro desperta emoções antigas e pede ressignificação para os cancerianos

Câncer: outubro desperta emoções antigas e pede ressignificação para os cancerianos

Leia mais

Imagem - Leão: outubro será de reconstruções internas e revisão de prioridades para os leoninos

Leão: outubro será de reconstruções internas e revisão de prioridades para os leoninos

Imagem - Virgem: outubro será um mês de organização mental e faxina emocional para os virginianos

Virgem: outubro será um mês de organização mental e faxina emocional para os virginianos

Imagem - Libra: outubro será de encontros intensos e mudanças pessoais para os librianos

Libra: outubro será de encontros intensos e mudanças pessoais para os librianos

Leia mais

Imagem - Escorpião: outubro trará renascimento e segredos revelados para os escorpianos

Escorpião: outubro trará renascimento e segredos revelados para os escorpianos

Imagem - Sagitário: outubro será um mês de repensar, recolhimento e recomeços para os sagitarianos

Sagitário: outubro será um mês de repensar, recolhimento e recomeços para os sagitarianos

Imagem - Capricórnio: outubro exigirá libertação de expectativas e mais flexibilidade dos capricornianos

Capricórnio: outubro exigirá libertação de expectativas e mais flexibilidade dos capricornianos

Leia mais

Imagem - Aquário: outubro será um mês de testes de maturidade para os aquarianos

Aquário: outubro será um mês de testes de maturidade para os aquarianos

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Aquário: outubro será um mês de testes de maturidade para os aquarianos

Aquário: outubro será um mês de testes de maturidade para os aquarianos
Imagem - Capricórnio: outubro exigirá libertação de expectativas e mais flexibilidade dos capricornianos

Capricórnio: outubro exigirá libertação de expectativas e mais flexibilidade dos capricornianos
Imagem - Sagitário: outubro será um mês de repensar, recolhimento e recomeços para os sagitarianos

Sagitário: outubro será um mês de repensar, recolhimento e recomeços para os sagitarianos

MAIS LIDAS

Imagem - Feirão oferece mais de 600 vagas de empregos e estágios
01

Feirão oferece mais de 600 vagas de empregos e estágios

Imagem - Professores denunciam corte de bonificação de 27% pelo Governo do Estado
02

Professores denunciam corte de bonificação de 27% pelo Governo do Estado

Imagem - Vinte e seis anos após posar nu, Vampeta anuncia novo ensaio +18
03

Vinte e seis anos após posar nu, Vampeta anuncia novo ensaio +18

Imagem - Chega de angústia: Arcanjo Gabriel revela os 3 signos que terão boas notícias esta semana
04

Chega de angústia: Arcanjo Gabriel revela os 3 signos que terão boas notícias esta semana