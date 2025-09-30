Libra: outubro será de encontros intensos e mudanças pessoais para os librianos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 30 de setembro de 2025 às 12:40
Com o Sol em Libra até o dia 23, o signo ganha protagonismo em outubro. O período favorece visibilidade, magnetismo e coragem para assumir novas posturas diante da vida. É um mês de recomeços, em que os librianos terão a chance de decidir quem querem ser e como desejam ser vistos.
Na vida amorosa, encontros intensos podem acontecer, mas o risco de decepções existe se houver idealizações. Casais precisarão alinhar expectativas, enquanto solteiros terão a oportunidade de conhecer pessoas que podem provocar transformações importantes.
No campo profissional, a criatividade estará em alta, mas será preciso evitar atitudes impulsivas. Ideias inovadoras podem render frutos, desde que sejam aplicadas com estratégia. Nas finanças, o alerta é para não se empolgar demais com novidades sem antes analisar os riscos.
Características do signo de Libra
Do ponto de vista emocional, outubro representa um marco de autoafirmação. Esse é o momento de reconhecer talentos, valorizar conquistas e deixar de lado o desejo de agradar a todos. A confiança em si mesmo será a chave para crescer.
Famosos do signo de Libra
Outubro, para Libra, será um mês de empoderamento. Ao assumir suas escolhas com autenticidade, você abrirá caminho para uma nova fase de realizações.