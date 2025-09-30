Acesse sua conta
Libra: outubro será de encontros intensos e mudanças pessoais para os librianos

No campo profissional, a criatividade estará em alta

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 12:40

Libra
Libra Crédito: Shutterstock

Com o Sol em Libra até o dia 23, o signo ganha protagonismo em outubro. O período favorece visibilidade, magnetismo e coragem para assumir novas posturas diante da vida. É um mês de recomeços, em que os librianos terão a chance de decidir quem querem ser e como desejam ser vistos.

Na vida amorosa, encontros intensos podem acontecer, mas o risco de decepções existe se houver idealizações. Casais precisarão alinhar expectativas, enquanto solteiros terão a oportunidade de conhecer pessoas que podem provocar transformações importantes.

No campo profissional, a criatividade estará em alta, mas será preciso evitar atitudes impulsivas. Ideias inovadoras podem render frutos, desde que sejam aplicadas com estratégia. Nas finanças, o alerta é para não se empolgar demais com novidades sem antes analisar os riscos.

Características do signo de Libra

Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução

Do ponto de vista emocional, outubro representa um marco de autoafirmação. Esse é o momento de reconhecer talentos, valorizar conquistas e deixar de lado o desejo de agradar a todos. A confiança em si mesmo será a chave para crescer.

Famosos do signo de Libra

Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução
Cláudia Abreu (12 de outubro) por Reprodução / TV Globo
Fernanda Montenegro (16 de outubro) por Reprodução
Miguel Falabella (10 de outubro) por Reprodução/Instagram
Will Smith (25 de setembro) por Jas Davis/Instagram
Evaristo Costa (30 de setembro) por Reprodução
André Marques (24 de setembro) por Reprodução
Klara Castanho (6 de outubro) por Reprodução/TV Globo
Patrícia Poeta (19 de outubro) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Lombardi (15 de outubro) por Reprodução
Vitória Strada (12 de outubro) por Divulgação
Kim Kardashian (21 de outubro) por divulgação
Cleo Pires (2 de outubro) por Reprodução/Instagram
Zac Efron (18 de outubro) por Divulgação
Scheila Carvalho (24 de setembro) por Reprodução
Patricia Abravanel (4 de outubro) por Gabriel Cardoso/SBT
Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução

Outubro, para Libra, será um mês de empoderamento. Ao assumir suas escolhas com autenticidade, você abrirá caminho para uma nova fase de realizações.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

