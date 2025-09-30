ASTROLOGIA

Libra: outubro será de encontros intensos e mudanças pessoais para os librianos

Com o Sol em Libra até o dia 23, o signo ganha protagonismo em outubro. O período favorece visibilidade, magnetismo e coragem para assumir novas posturas diante da vida. É um mês de recomeços, em que os librianos terão a chance de decidir quem querem ser e como desejam ser vistos.

Na vida amorosa, encontros intensos podem acontecer, mas o risco de decepções existe se houver idealizações. Casais precisarão alinhar expectativas, enquanto solteiros terão a oportunidade de conhecer pessoas que podem provocar transformações importantes.

No campo profissional, a criatividade estará em alta, mas será preciso evitar atitudes impulsivas. Ideias inovadoras podem render frutos, desde que sejam aplicadas com estratégia. Nas finanças, o alerta é para não se empolgar demais com novidades sem antes analisar os riscos.

Do ponto de vista emocional, outubro representa um marco de autoafirmação. Esse é o momento de reconhecer talentos, valorizar conquistas e deixar de lado o desejo de agradar a todos. A confiança em si mesmo será a chave para crescer.

Outubro, para Libra, será um mês de empoderamento. Ao assumir suas escolhas com autenticidade, você abrirá caminho para uma nova fase de realizações.