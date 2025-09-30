Acesse sua conta
Áries: outubro traz reviravolta interior e lições de autocontrole para os arianos

O momento pede cautela e mais diplomacia, já que pequenas faíscas podem se transformar em grandes discussões

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 11:45

Áries
Áries Crédito: Shutterstock

O mês de outubro chega para Áries como um período de fortes reviravoltas internas. Os astros indicam que situações externas vão servir de espelho, revelando padrões de comportamento que precisam ser revistos. Esse confronto pode ser desconfortável, mas traz a oportunidade de amadurecimento e libertação de velhos impulsos. O momento pede cautela e mais diplomacia, já que pequenas faíscas podem se transformar em grandes discussões.

Na vida amorosa, será necessário controlar a impulsividade. O desejo de resolver tudo de imediato pode gerar atritos desnecessários. O céu sugere que conversas delicadas ganhem mais espaço ao longo do mês e, se conduzidas com paciência, podem abrir caminho para maior intimidade e compreensão. É hora de praticar a escuta e dar espaço para que o outro também se expresse.

Famosos do signo de Áries

Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram
Lady Gaga (28 de março) por Reprodução
Vladimir Brichta (22 de março) por Divulgação
Roberto Carlos (19 de abril) por Divulgaçao
Xuxa (24 de março) por Reprodução
Ana Maria Braga (1º de abril) por Reprodução
Pedro Pascal (2 de abril) por Reprodução/Instagram
Elton John (25 de março) por Shutterstock
Padre Fábio de Melo (3 de abril) por Reprodução
Mariah Carey (27 de março) por Shutterstock
Viviane Araújo (25 de março) por Reprodução/Instagram
Nathalia Dill (24 de março) por Reprodução
Robert Downey Jr. (4 de abril) por Divulgação
Juliana Paes (26 de março) por Netflix
Pedro Bial (29 de março) por Reprodução/TV Globo
Jorge Ben Jor (22 de março) por Reprodução/Instagram @marcosoliveirapht
1 de 16
Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram

No campo profissional, o desafio será frear a pressa. Decisões tomadas de forma precipitada podem trazer consequências indesejadas. O ideal é analisar cenários com calma antes de assumir compromissos ou fechar acordos. A energia do mês também pede atenção ao excesso de tarefas: organizar prioridades será fundamental para não se perder em meio à correria.

Os signos no amor

Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare
Touro: Colocam grande dose de amor em tudo que fazem. O amor taurino é sensual, que demanda constantes trocas. por Pexels / Personare
Gêmeos: É um amor pautado na conversa e na troca de ideias. Namorar é experimentar um convívio super agradável, mas sem estar colado o tempo todo. por Pexels / Personare
Câncer: Protetor e sensível, câncer é um signo emotivo, que sente grande necessidade de proteção e cuidado. por Pexels / Personare
Leão: Quando ama, se joga de cabeça e demonstra afeto da maneira mais leonina possível: efusiva e apoteótica. por Pexels / Personare
Virgem: Naturalmente adeptos da praticidade e não fazem o tipo mega carinhoso. Porém, é o signo mais leal com quem ama. por Pexels / Personare
Libra: Quando estão em um relacionamento, podem priorizar o ponto de vista do outro. São amantes devotos, tolerantes aos erros de seu parceiro por Pexels / Personare
Escorpião: Não aceita amor morno ou equilibrado. Todo relacionamento é tudo ou nada, é paixão e profundidade. por Pexels / Personare
Sagitário: Com a sua alma livre e o coração aventureiro, sagitário se apaixona com muita facilidade, e quando correspondidos, vão em frente com o maior entusiasmo, sem possessividade. por Pexels / Personare
Capricórnio: Pessoas de Capricórnio são disciplinadas, sérias e costumam ter grande noção de responsabilidade nos relacionamentos por Pexels / Personare
Aquário: Aquário é o signo da amizade, inclusive no amor. Por isso, dificilmente faz cobranças, mas respeita o espaço do outro. por Pexels / Personare
Peixes: É devotado, discreto e carinhoso. É um amor compassivo, dedicado, que aceita o outro sem condicionantes. por Pexels
1 de 12
Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare

Em termos emocionais, outubro funciona como um convite ao autoconhecimento. Reconhecer as próprias fragilidades, dar nome aos sentimentos e aceitar que nem tudo precisa ser resolvido no calor do momento pode trazer leveza. Essa consciência abre espaço para uma nova forma de agir, mais equilibrada e consciente.

O conselho final dos astros é claro: a reviravolta que você procura começa dentro de você. Se souber controlar impulsos e agir com maturidade, este mês pode ser um divisor de águas na sua vida pessoal e profissional.

Signo Áries Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

