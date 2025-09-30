Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Escorpião: outubro trará renascimento e segredos revelados para os escorpianos

No trabalho, outubro traz a chance de assumir novas responsabilidades

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 12:48

Escorpião
Escorpião Crédito: Shutterstock

Com a entrada do Sol em Escorpião no dia 23, outubro será um mês intenso e transformador para o signo. Os astros indicam um período de renascimento, em que crises e desafios podem abrir espaço para uma poderosa reconstrução. É hora de encarar medos, lidar com sombras e buscar uma versão mais autêntica de si mesmo.

Leia mais

Imagem - Alerta, cuidado e oportunidades: veja o recado do Anjo da Guarda para cada signo no mês de outubro

Alerta, cuidado e oportunidades: veja o recado do Anjo da Guarda para cada signo no mês de outubro

Imagem - Pé no freio: Gêmeos, Leão e Sagitário precisam desacelerar com urgência

Pé no freio: Gêmeos, Leão e Sagitário precisam desacelerar com urgência

Imagem - Chega de angústia: Arcanjo Gabriel revela os 3 signos que terão boas notícias esta semana

Chega de angústia: Arcanjo Gabriel revela os 3 signos que terão boas notícias esta semana

Na vida amorosa, verdades ocultas podem vir à tona, exigindo coragem para lidar com o que antes era evitado. Esse processo pode ser doloroso, mas também libertador. Relações sólidas tendem a se fortalecer, enquanto vínculos frágeis podem chegar ao fim. Para os solteiros, é um momento de conexão intensa com pessoas que despertam transformações internas.

Características de Escorpião

Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
1 de 6
Características de Escorpião por Reprodução

No trabalho, outubro traz a chance de assumir novas responsabilidades e mostrar liderança. O desafio será equilibrar firmeza com flexibilidade, evitando posturas rígidas demais. Nas finanças, será importante analisar investimentos com cuidado antes de tomar decisões.

Famosos do signo de Escorpião

Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação
William Bonner (16 de novembro) por Reprodução / Globoplay
Reynaldo Gianecchini (12 de novembro) por Reprodução
Alice Wegmann (3 de novembro) por Reprodução
Luciana Gimenez (3 de novembro) por Reprodução/Instagram
Katy Perry (25 de outubro) por Reprodução | Instagram
Carla Perez (16 de novembro) por Reprodução
Fábio Jr (21 de novembro) por Reprodução
Milton Nascimento (26 de outubro) por Divulgação
Dani Calabresa (12 de novembro) por Reprodução
Anne Hathaway (12 de novembro) por Shutterstock
Leonardo Dicaprio (11 de novembro) por Divulgação
Ryan Reynolds (23 de outubro) por Reprodução/Instagram
Fiuk (25 de outubro) por Reprodução
Xamã (30 de outubro) por Divulgação
Pabllo Vittar (1º de novembro) por Reprodução
1 de 16
Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação

Em termos emocionais, este é um período de mergulho profundo. Terapias, autoconhecimento e práticas espirituais podem ajudar a compreender melhor os próprios sentimentos. É tempo de renascer com mais força e clareza.

O recado do mês é claro: para Escorpião, outubro será um divisor de águas. O que parecia perdido pode se transformar em potência, desde que você se permita mudar.

Leia mais

Imagem - Áries: outubro traz reviravolta interior e lições de autocontrole para os arianos

Áries: outubro traz reviravolta interior e lições de autocontrole para os arianos

Imagem - Touro: outubro pede resiliência e fortalecimento das bases para os taurinos

Touro: outubro pede resiliência e fortalecimento das bases para os taurinos

Imagem - Gêmeos: outubro será um mês de revelações e clareza mental para os geminianos

Gêmeos: outubro será um mês de revelações e clareza mental para os geminianos

Leia mais

Imagem - Câncer: outubro desperta emoções antigas e pede ressignificação para os cancerianos

Câncer: outubro desperta emoções antigas e pede ressignificação para os cancerianos

Imagem - Leão: outubro será de reconstruções internas e revisão de prioridades para os leoninos

Leão: outubro será de reconstruções internas e revisão de prioridades para os leoninos

Imagem - Virgem: outubro será um mês de organização mental e faxina emocional para os virginianos

Virgem: outubro será um mês de organização mental e faxina emocional para os virginianos

Leia mais

Imagem - Libra: outubro será de encontros intensos e mudanças pessoais para os librianos

Libra: outubro será de encontros intensos e mudanças pessoais para os librianos

Imagem - Capricórnio: outubro exigirá libertação de expectativas e mais flexibilidade dos capricornianos

Capricórnio: outubro exigirá libertação de expectativas e mais flexibilidade dos capricornianos

Imagem - Sagitário: outubro será um mês de repensar, recolhimento e recomeços para os sagitarianos

Sagitário: outubro será um mês de repensar, recolhimento e recomeços para os sagitarianos

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Mavie, filha de Neymar, reconhece irmã em foto e a chama por apelido fofo; veja

Mavie, filha de Neymar, reconhece irmã em foto e a chama por apelido fofo; veja
Imagem - Aquário: outubro será um mês de testes de maturidade para os aquarianos

Aquário: outubro será um mês de testes de maturidade para os aquarianos
Imagem - Capricórnio: outubro exigirá libertação de expectativas e mais flexibilidade dos capricornianos

Capricórnio: outubro exigirá libertação de expectativas e mais flexibilidade dos capricornianos

MAIS LIDAS

Imagem - Feirão oferece mais de 600 vagas de empregos e estágios
01

Feirão oferece mais de 600 vagas de empregos e estágios

Imagem - Professores denunciam corte de bonificação de 27% pelo Governo do Estado
02

Professores denunciam corte de bonificação de 27% pelo Governo do Estado

Imagem - Vinte e seis anos após posar nu, Vampeta anuncia novo ensaio +18
03

Vinte e seis anos após posar nu, Vampeta anuncia novo ensaio +18

Imagem - Chega de angústia: Arcanjo Gabriel revela os 3 signos que terão boas notícias esta semana
04

Chega de angústia: Arcanjo Gabriel revela os 3 signos que terão boas notícias esta semana