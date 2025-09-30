ASTROLOGIA

Escorpião: outubro trará renascimento e segredos revelados para os escorpianos

No trabalho, outubro traz a chance de assumir novas responsabilidades

Fernanda Varela

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 12:48

Escorpião Crédito: Shutterstock

Com a entrada do Sol em Escorpião no dia 23, outubro será um mês intenso e transformador para o signo. Os astros indicam um período de renascimento, em que crises e desafios podem abrir espaço para uma poderosa reconstrução. É hora de encarar medos, lidar com sombras e buscar uma versão mais autêntica de si mesmo.

Na vida amorosa, verdades ocultas podem vir à tona, exigindo coragem para lidar com o que antes era evitado. Esse processo pode ser doloroso, mas também libertador. Relações sólidas tendem a se fortalecer, enquanto vínculos frágeis podem chegar ao fim. Para os solteiros, é um momento de conexão intensa com pessoas que despertam transformações internas.

Características de Escorpião 1 de 6

No trabalho, outubro traz a chance de assumir novas responsabilidades e mostrar liderança. O desafio será equilibrar firmeza com flexibilidade, evitando posturas rígidas demais. Nas finanças, será importante analisar investimentos com cuidado antes de tomar decisões.

Famosos do signo de Escorpião 1 de 16

Em termos emocionais, este é um período de mergulho profundo. Terapias, autoconhecimento e práticas espirituais podem ajudar a compreender melhor os próprios sentimentos. É tempo de renascer com mais força e clareza.