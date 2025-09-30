Escorpião: outubro trará renascimento e segredos revelados para os escorpianos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 30 de setembro de 2025 às 12:48
Com a entrada do Sol em Escorpião no dia 23, outubro será um mês intenso e transformador para o signo. Os astros indicam um período de renascimento, em que crises e desafios podem abrir espaço para uma poderosa reconstrução. É hora de encarar medos, lidar com sombras e buscar uma versão mais autêntica de si mesmo.
Na vida amorosa, verdades ocultas podem vir à tona, exigindo coragem para lidar com o que antes era evitado. Esse processo pode ser doloroso, mas também libertador. Relações sólidas tendem a se fortalecer, enquanto vínculos frágeis podem chegar ao fim. Para os solteiros, é um momento de conexão intensa com pessoas que despertam transformações internas.
No trabalho, outubro traz a chance de assumir novas responsabilidades e mostrar liderança. O desafio será equilibrar firmeza com flexibilidade, evitando posturas rígidas demais. Nas finanças, será importante analisar investimentos com cuidado antes de tomar decisões.
Em termos emocionais, este é um período de mergulho profundo. Terapias, autoconhecimento e práticas espirituais podem ajudar a compreender melhor os próprios sentimentos. É tempo de renascer com mais força e clareza.
O recado do mês é claro: para Escorpião, outubro será um divisor de águas. O que parecia perdido pode se transformar em potência, desde que você se permita mudar.