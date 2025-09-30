ASTROLOGIA

Virgem: outubro será um mês de organização mental e faxina emocional para os virginianos

Fernanda Varela

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 12:29

Virgem Crédito: Shutterstock

Para Virgem, outubro chega com a necessidade de colocar ordem no caos. Os astros indicam que pendências, especialmente ligadas à comunicação e à rotina, precisarão ser revistas com atenção. Esse movimento pode gerar pressão mental, mas também será libertador, permitindo clareza sobre o que deve ser mantido e o que precisa ser descartado.

Na vida amorosa, o alerta é contra expectativas irreais. Idealizações podem causar frustrações, por isso será essencial manter os pés no chão. Para quem vive uma relação, conversas claras podem evitar mal-entendidos. Já os solteiros devem ter cautela para não projetar demais nos outros.

No trabalho, outubro será produtivo para quem souber priorizar. Projetos que estavam parados podem ganhar força, desde que recebam atenção detalhada. O desafio será evitar distrações e não acumular tarefas além do necessário. A organização será a chave para transformar esforço em resultados concretos.

Em termos de bem-estar, a mente tende a ficar sobrecarregada. Por isso, será importante investir em atividades que tragam leveza e ajudem a aliviar a tensão. Pausas estratégicas podem fazer toda a diferença no rendimento diário.

O recado dos astros é claro: outubro será um mês de faxina mental e emocional. Quem souber desapegar de excessos abrirá espaço para mais foco e tranquilidade.