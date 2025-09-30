Acesse sua conta
Virgem: outubro será um mês de organização mental e faxina emocional para os virginianos

Em termos de bem-estar, a mente tende a ficar sobrecarregada

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 12:29

Virgem
Virgem Crédito: Shutterstock

Para Virgem, outubro chega com a necessidade de colocar ordem no caos. Os astros indicam que pendências, especialmente ligadas à comunicação e à rotina, precisarão ser revistas com atenção. Esse movimento pode gerar pressão mental, mas também será libertador, permitindo clareza sobre o que deve ser mantido e o que precisa ser descartado.

Na vida amorosa, o alerta é contra expectativas irreais. Idealizações podem causar frustrações, por isso será essencial manter os pés no chão. Para quem vive uma relação, conversas claras podem evitar mal-entendidos. Já os solteiros devem ter cautela para não projetar demais nos outros.

Características do signo de Virgem

Características do signo de Virgem por Reprodução

No trabalho, outubro será produtivo para quem souber priorizar. Projetos que estavam parados podem ganhar força, desde que recebam atenção detalhada. O desafio será evitar distrações e não acumular tarefas além do necessário. A organização será a chave para transformar esforço em resultados concretos.

Famosos do signo de Virgem

Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram

Em termos de bem-estar, a mente tende a ficar sobrecarregada. Por isso, será importante investir em atividades que tragam leveza e ajudem a aliviar a tensão. Pausas estratégicas podem fazer toda a diferença no rendimento diário.

O recado dos astros é claro: outubro será um mês de faxina mental e emocional. Quem souber desapegar de excessos abrirá espaço para mais foco e tranquilidade.

