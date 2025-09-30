Sagitário: outubro será um mês de repensar, recolhimento e recomeços para os sagitarianos

ASTROLOGIA

Sagitário inicia outubro com energia expansiva, mas logo sentirá a necessidade de voltar-se para dentro. Os astros indicam um período de revisão de caminhos, em que antigas rotas precisarão ser ajustadas. É hora de encerrar pendências e preparar terreno para novos começos.

Na vida amorosa, o mês pode trazer momentos de distanciamento. Para casais, será importante respeitar o espaço do outro e usar esse tempo para refletir sobre o relacionamento. Solteiros podem sentir menos disposição para conquistas, mas terão a oportunidade de compreender melhor o que realmente buscam.

Na carreira, outubro pede foco em finalizar tarefas já iniciadas. Novos projetos devem ser analisados com cautela, para que não fiquem pela metade. As finanças também exigem organização, evitando gastos por impulso.

Do ponto de vista emocional, o signo será convidado a desacelerar. Atividades que promovem introspecção, como leitura ou meditação, podem ser valiosas nesse período. Esse mergulho interno ajudará a preparar a mente e o coração para novos desafios.

Outubro será, para Sagitário, um mês de recolhimento estratégico. Ao aceitar a pausa, você ganhará força e clareza para avançar com segurança em breve.