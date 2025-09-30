Acesse sua conta
Sagitário: outubro será um mês de repensar, recolhimento e recomeços para os sagitarianos

Na vida amorosa, o mês pode trazer momentos de distanciamento

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 12:59

Sagitário
Sagitário Crédito: Shutterstock

Sagitário inicia outubro com energia expansiva, mas logo sentirá a necessidade de voltar-se para dentro. Os astros indicam um período de revisão de caminhos, em que antigas rotas precisarão ser ajustadas. É hora de encerrar pendências e preparar terreno para novos começos.

Na vida amorosa, o mês pode trazer momentos de distanciamento. Para casais, será importante respeitar o espaço do outro e usar esse tempo para refletir sobre o relacionamento. Solteiros podem sentir menos disposição para conquistas, mas terão a oportunidade de compreender melhor o que realmente buscam.

Características do signo de Sagitário

Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Sagitário por Reprodução

Na carreira, outubro pede foco em finalizar tarefas já iniciadas. Novos projetos devem ser analisados com cautela, para que não fiquem pela metade. As finanças também exigem organização, evitando gastos por impulso.

Do ponto de vista emocional, o signo será convidado a desacelerar. Atividades que promovem introspecção, como leitura ou meditação, podem ser valiosas nesse período. Esse mergulho interno ajudará a preparar a mente e o coração para novos desafios.

Famosos do signo de Sagitário

Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia
Taís Araujo (25 de novembro) por Reprodução/Instagram
Deborah Secco (26 de novembro) por Reprodução/Instagram
Vera Fischer (27 de novembro) por Reprodução/Instagram
Angélica (30 de novembro) por Reprodução/Instagram
Juliette (3 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Taylor Swift (13 de dezembro) por Divulgação
Bruno Gissoni (9 de dezembro) por Reprodução/Redes Sociais
Adriana Esteves (15 de dezembro) por Reprodução
Miley Cyrus (23 de novembro) por Reprodução/Getty Images
Eliana (22 de novembro) por Bob Paulino/TV Globo
Brad Pitt (18 de dezembro) por Jay Hirano/Shutterstock.com
Jay-Z (4 de dezembro) por Shutterstock
Tiago Iorc (28 de novembro) por Reprodução
Nicki Minaj (8 de dezembro) por divulgação
Yanna Lavigne (29 de novembro) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia

Outubro será, para Sagitário, um mês de recolhimento estratégico. Ao aceitar a pausa, você ganhará força e clareza para avançar com segurança em breve.

